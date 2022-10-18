Минобороны сообщило об уничтожении украинской станции космической связи

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей. Сегодня в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам в Киеве и Днепропетровске.