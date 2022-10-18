Минобороны сообщило об уничтожении украинской станции космической связи
Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», – говорится в сообщении.
Кроме того, за последние сутки были уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ в Донецкой народной республике, а также пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с поставленным из западных стран оружием и боеприпасами, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей. Сегодня в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам в Киеве и Днепропетровске.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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