Премьер Украины сообщил об атаках на энергообъекты ряда областей страны
Энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей Украины пострадала в результате ударов, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в очередной раз атакована энергетическая инфраструктура Украины в трех областях. В частности, зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также нанесены удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине», — написал он.
По словам премьера, сотни населенных пунктов оказались обесточены. Он отметил, что все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения, а каждый регион имеет план антикризисного реагирования.
«И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономного потребления электроэнергии. Особенно в пиковые часы», — заключил Шмыгаль.
В военных администрациях Киевской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей также сообщили об ударах по инфраструктурным объектам. Так, по словам главы обладминистрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, регион всю ночь находился под обстрелом тяжелой артиллерии.
Ранее сегодня Киевский городской совет объявил в городе воздушную тревогу. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах, в том числе в центральном районе города — в Шевченковском. Местные СМИ сообщали об ударе рядом с киевским вокзалом. К 08:30 мск было известно минимум о четырех прилетах.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
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