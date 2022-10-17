В Киеве объявили воздушную тревогу
Киевский городской совет объявил в городе воздушную тревогу, такое сообщение появилось в Telegram-канале местных властей.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сказано в сообщении.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
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