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В Киеве объявили воздушную тревогу

Ведомости

Киевский городской совет объявил в городе воздушную тревогу, такое сообщение появилось в Telegram-канале местных властей. 

«​​Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сказано в сообщении. 

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких прилетах, в том числе в центральном районе города — в Шевченском. Местные СМИ пишут об ударе рядом с киевским вокзалом. 

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Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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