Минобороны заявило о достижении целей ударов по объектам на Украине

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились. 12 октября министр энергетики Украины сообщил, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.