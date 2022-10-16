Минобороны заявило о достижении целей ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, цели ударов были достигнуты. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины», — заявил Конашенков.
В частности, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области российская армия уничтожила наведенную ВСУ переправу через реку Оскол, по которой выдвигались резервы и подвозились боеприпасы. Кроме того, российские беспилотники уничтожили четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщили в военном ведомстве.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев.
В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились. 12 октября министр энергетики Украины сообщил, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.