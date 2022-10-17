Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики Украины
Российские военные продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, следует из сообщения пресс-службы Минобороны в Telegram-канале.
«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил о поражении объектов, военной техники и контингентов живой силы на Купянском, Лисичанском, а также Николаево-Криворожском направлениях.
Ранее сегодня стало известно, что энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей Украины пострадала в результате ударов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сотни населенных пунктов оказались обесточены. Аналогичные сообщения поступили от военных администраций Киевской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились, сообщили в Минобороны России.
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