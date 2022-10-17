Минобороны показало кадры уничтожения скрывающейся в лесу группы ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими десантниками украинских военных, которые скрывались в лесополосе. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало видео выполнения операции.
Отмечается, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и замаскированная бронетехника были обнаружены российскими военными с помощью беспилотников. После этого Вооруженные силы РФ нанесли удар по противнику с помощью артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Место боевых действий ведомство не уточняет.
В Минобороны сообщили, что в результате удара ВСУ потеряли шесть танков, восемь бронированных машин, шесть автомобилей и «живую силу». Количество уничтоженных украинских военных не называется.
Накануне, 16 октября, Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации на Украине. Российские военные продолжили наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Ведомство подчеркнуло, что все назначенные объекты были успешно поражены.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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