Путину доложили об атаке беспилотников на Москву
Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Московской регион, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно», – ответил он на вопрос, получил ли Путин доклад.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось. Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.
В воздушной зоне Москвы и Подмосковья в связи с атакой БПЛА ограничивали полеты, временно был закрыт на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили.