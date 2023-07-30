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Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Московской регион, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», – ответил он на вопрос, получил ли Путин доклад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье сняли ограничения на полеты

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось. Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было. 

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья в связи с атакой БПЛА ограничивали полеты, временно был закрыт на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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