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Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников

Повреждены фасады на двух офисных башнях «Сити», жертв нет
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил мэр Сергей Собянин. В результате атаки незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось.

Источник «Ведомостей» рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв. «Открытого горения нет, вызвали полицию. Сработали пожарные системы – залили несколько этажей. Улица, здание оцеплены. Работают криминалисты. О пострадавших не сообщают. Идет оценка ущерба. Ждем заключение экспертов», – сообщил источник.

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Движение по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» перекрыто, сказано в сообщении департамента транспорта. Временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.

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24 июля два дрона ударили по двум зданиям в Москве на Комсомольском проспекте, 17, и бизнес-центру на проспекте Лихачева. 28 июля Собянин и Минобороны сообщили о еще одной атаке, она была отбита. 30 мая дроны также повредили жилые дома на ул. Профсоюзной, ул. Атласова и Ленинском проспекте. Тогда же атака была и на Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

По факту происшествия главное управление СК возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ. После этого президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но «есть над чем работать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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