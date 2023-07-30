Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников

24 июля два дрона ударили по двум зданиям в Москве на Комсомольском проспекте, 17, и бизнес-центру на проспекте Лихачева. 28 июля Собянин и Минобороны сообщили о еще одной атаке, она была отбита. 30 мая дроны также повредили жилые дома на ул. Профсоюзной, ул. Атласова и Ленинском проспекте. Тогда же атака была и на Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.