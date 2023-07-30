Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников

Собянин сообщил об атаке украинских беспилотниковПовреждены фасады на двух офисных башнях «Сити», жертв нет
В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил мэр Сергей Собянин. В результате атаки незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. Атаки отразили и в Крыму.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. В башне «Око-2» выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Один человек получил травмы. Официально о пострадавшем не сообщалось.
Источник «Ведомостей» рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв. «Открытого горения нет, вызвали полицию. Сработали пожарные системы – залили несколько этажей. Улица, здание оцеплены. Работают криминалисты. О пострадавших не сообщают. Идет оценка ущерба. Ждем заключение экспертов», – сообщил источник.
Движение по Тестовской улице в районе «Москва-Сити» перекрыто, сказано в сообщении департамента транспорта. Временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково», позднее его работу восстановили. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.
24 июля два дрона ударили по двум зданиям в Москве на Комсомольском проспекте, 17, и бизнес-центру на проспекте Лихачева. 28 июля Собянин и Минобороны сообщили о еще одной атаке, она была отбита. 30 мая дроны также повредили жилые дома на ул. Профсоюзной, ул. Атласова и Ленинском проспекте. Тогда же атака была и на Подмосковье – в 500 м от от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.
По факту происшествия главное управление СК возбудило уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ. После этого президент России Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но «есть над чем работать».