Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дронов

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дроновУтром зафиксированы удары по двум нежилым зданиям
Москва была вновь атакована беспилотниками, пострадали два нежилых здания. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», – написал он у себя в Telegram-канале.
Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.
Позже Министерство обороны России подтвердило атаку двух БПЛА. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.
Это не первая атака дронов на столицу. 4 июля падения беспилотников ВСУ были зафиксированы в Новой Москве и Московской области. Собянин сообщал, что пострадавших и жертв в результате налета БПЛА нет. Минобороны тогда уточнило, что попытку атаки совершили пять беспилотник, четыре из которых в районе Новой Москвы, один – на территории Одинцовского района Подмосковья.
Кроме того, 30 мая дроны также повредили жилые дома на ул. Профсоюзной, ул. Атласова и Ленинском проспекте. Также сообщалось о падении БПЛА в 500 м от Ильинского шоссе в подмосковных Красногорске и в Одинцовском городском округе. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. После этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.