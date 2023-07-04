Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Подмосковье

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Новой Москве и ПодмосковьеПострадавших нет, штатную работу «Внуково» восстановят в ближайшее время
4 июля украинские беспилотники попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, устройства были ликвидированы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. В целях безопасности из аэропорта «Внуково» временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 по мск ограничения на полёты в районе аэропорта снимаются.
Источник ТАСС сообщил, что в Новой Москве сбиты два беспилотника, еще один дрон — в Калужской области. Источник «РИА Новости» утверждает, что всего в новой Москве сбиты четыре беспилотника.
В опубликованном позже сообщении Минобороны сказано, что беспилотников было четыре. «Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», – сообщили военные.
Из данных онлайн-табло «Внуково» следует, что в «Домодедово» и «Шереметьево» были перенаправлены более 10 самолетов. Изменения коснулись как внутренних, так и международных рейсов в Москву. В частности, в другие аэропорты направили самолеты из Махачкалы, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Санкт-Петербурга. Также в «Домодедово» были перенаправлены воздушные судна, летевшие из Дубая и Шарм-эль-Шейха.
В пресс-службе Росавиации сообщили, что ограничения на посадку и вылет были введены с 05:10. С 08:00 аэропорт «Внуково» возобновил работу.
Это не первая попытка Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Происшествия также были зафиксированы в Подмосковье – в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал, заявлял Собянин. Вся необходимая помощь была оказана на месте. Уже 1 июня мэр Москвы сообщил об устранении всех повреждений, которые дома получили в результате атаки беспилотников.
По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь украинских беспилотников, пять из которых удалось сбить, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о терроризме по ст. 205 УК РФ.
В Кремле заявили, что инцидент является ответом Киева на удары российских военных по одному из центров принятия решений 28 мая. Там добавили, что действия Киева «лишний раз подтверждают необходимость продолжения» спецоперации. Президент РФ Владимир Путин счел утреннюю атаку «явным признаком террористической деятельности» Киева. Глава государства также выразил обеспокоенность попытками Киева «вызвать ответную реакцию России».
Кроме того, 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. В Кремле назвали действия Киева «спланированной террористической акцией, покушением на президента России». В пресс-службе также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «где и когда посчитает нужным».
В Киеве причастность к атакам отрицают. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина «не атакует Путина или Москву».