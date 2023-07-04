Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Подмосковье

Это не первая попытка Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Происшествия также были зафиксированы в Подмосковье – в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.