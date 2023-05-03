В пресс-службе президента России сообщили о попытке Киева ударить по Кремлю

В пресс-службе президента России сообщили о попытке Киева ударить по КремлюДействия Киева оценивают как попытку покушения на Путина
Ночью Киев предпринял попытку атаковать Кремль при помощи двух беспилотников. В результате произошедшего президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – сказано в сообщении администрации президента.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в момент падения беспилотников Путин был не в Кремле. Сегодня он работает из Ново-Огарево.
В Кремле назвали действия Киева «спланированной террористической акцией, покушением на президента России». В пресс-службе также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «где и когда посчитает нужным».
В пресс-службе Кремля отметили, что беспилотники были выведены из строя благодаря своевременными действиям с применением систем радиолокационной борьбы. Беспилотники упали и разбились, в результате никто не пострадал, материального ущерба нет.
Песков также отметил, что атака беспилотников никак не повлияет на проведение парада Победы 9 мая.
Кадры атаки на Кремль в Telegram-каналах появились еще ночью. В Telegram-канале «Соседи. Якиманка - Замоскворечье» около 02:30 мск опубликовали сообщения о сильном хлопке, похожем на раскаты грома, и дыме в центре Москвы. После этого очевидцы видели людей с фонариками около Кремлевской стены. Ночью подсветку Кремля выключили.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в городе с 3 мая вводится запрет на запуск беспилотников, за исключением тех, которые используются органами государственной власти.