В пресс-службе президента России сообщили о попытке Киева ударить по Кремлю

Кадры атаки на Кремль в Telegram-каналах появились еще ночью. В Telegram-канале «Соседи. Якиманка - Замоскворечье» около 02:30 мск опубликовали сообщения о сильном хлопке, похожем на раскаты грома, и дыме в центре Москвы. После этого очевидцы видели людей с фонариками около Кремлевской стены. Ночью подсветку Кремля выключили.