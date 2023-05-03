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Политика

В пресс-службе президента России сообщили о попытке Киева ударить по Кремлю

Действия Киева оценивают как попытку покушения на Путина
Анастасия Морозова
Злата Милявская / Ведомости

Ночью Киев предпринял попытку атаковать Кремль при помощи двух беспилотников. В результате произошедшего президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – сказано в сообщении администрации президента.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в момент падения беспилотников Путин был не в Кремле. Сегодня он работает из Ново-Огарево.

В Кремле назвали действия Киева «спланированной террористической акцией, покушением на президента России». В пресс-службе также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры «где и когда посчитает нужным». 

В пресс-службе Кремля отметили, что беспилотники были выведены из строя благодаря своевременными действиям с применением систем радиолокационной борьбы. Беспилотники упали и разбились, в результате никто не пострадал, материального ущерба нет. 

Песков также отметил, что атака беспилотников никак не повлияет на проведение парада Победы 9 мая. 

Кадры атаки на Кремль в Telegram-каналах появились еще ночью. В Telegram-канале «Соседи. Якиманка - Замоскворечье» около 02:30 мск опубликовали сообщения о сильном хлопке, похожем на раскаты грома, и дыме в центре Москвы. После этого очевидцы видели людей с фонариками около Кремлевской стены. Ночью подсветку Кремля выключили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в городе с 3 мая вводится запрет на запуск беспилотников, за исключением тех, которые используются органами государственной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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