Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в МосквеМэр сообщил об отсутствии серьезных пострадавших из-за атаки беспилотников
В нескольких зданиях Москвы произошли незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, никто серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», – сказал он.
В целях безопасности жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, сказано в сообщении Собянина.
Собянин также призвал жителей Москвы доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что получили заявку о ЧП по адресу ул. Атасова, 11. Пожарно-спасательные подразделения зафиксировали нарушение остекления на 25 этаже, признаков пожара не обнаружили. Дом по этому адресу находится в поселке Московский недалеко от аэропорта «Внуково».
Telegram-каналы Shot и Baza писали о взрыве в жилом доме, который произошел в результате столкновения беспилотника с домом. В экстренных службах ТАСС сообщили, что версия о столкновении дрона с домом может подтвердиться, но после проведения нескольких экспертиз.
Позже в экстренных службах «РИА Новости» также сообщили, что беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на юго-западе Москвы. Происшествия произошло по адресу ул. Профсоюзная, 98 рядом с метро «Беляево». В результате разрушения получили фасад и остекление дома. По предварительной информации, в результате двух инцидентов никто не пострадал.
3 мая Собянин ввел запрет на использование беспилотников в Москве. Эта мера распространяется на все беспилотники, за исключением тех, которые используются органами госвласти. Срок действия принятых мер не уточняется.