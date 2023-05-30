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Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Мэр сообщил об отсутствии серьезных пострадавших из-за атаки беспилотников
Анастасия Морозова
Социальные сети

В нескольких зданиях Москвы произошли незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, никто серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», – сказал он. 

В целях безопасности жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, сказано в сообщении Собянина.

Собянин также призвал жителей Москвы доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что получили заявку о ЧП по адресу ул. Атасова, 11. Пожарно-спасательные подразделения зафиксировали нарушение остекления на 25 этаже, признаков пожара не обнаружили. Дом по этому адресу находится в поселке Московский недалеко от аэропорта «Внуково». 

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Telegram-каналы Shot и Baza писали о взрыве в жилом доме, который произошел в результате столкновения беспилотника с домом. В экстренных службах ТАСС сообщили, что версия о столкновении дрона с домом может подтвердиться, но после проведения нескольких экспертиз.

Позже в экстренных службах «РИА Новости» также сообщили, что беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на юго-западе Москвы. Происшествия произошло по адресу ул. Профсоюзная, 98 рядом с метро «Беляево». В результате разрушения получили фасад и остекление дома. По предварительной информации, в результате двух инцидентов никто не пострадал.

3 мая Собянин ввел запрет на использование беспилотников в Москве. Эта мера распространяется на все беспилотники, за исключением тех, которые используются органами госвласти. Срок действия принятых мер не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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