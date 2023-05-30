Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Позже в экстренных службах «РИА Новости» также сообщили, что беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома на юго-западе Москвы. Происшествия произошло по адресу ул. Профсоюзная, 98 рядом с метро «Беляево». В результате разрушения получили фасад и остекление дома. По предварительной информации, в результате двух инцидентов никто не пострадал.