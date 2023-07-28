Собянин сообщил о попытке атаки беспилотником Московского региона

24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. Как сообщало Минобороны, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После атаки беспилотников департамент транспорта Москвы сообщил о частичном перекрытии движения по Комсомольскому проспекту и на проспекте Лихачева. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.