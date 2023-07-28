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Собянин сообщил о попытке атаки беспилотником Московского региона

Ведомости

Ночью была предпринята попытка атаки украинским беспилотником Московского региона, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», – написал он.

Позднее в Минобороны России подтвердили, что украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). С помощью БПЛА была предпринята попытка «осуществить террористическую атаку по объектам на территории Московской области». «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении Минобороны.

24 июля два беспилотника атаковали два нежилых здания в Москве. Как сообщало Минобороны, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После атаки беспилотников департамент транспорта Москвы сообщил о частичном перекрытии движения по Комсомольскому проспекту и на проспекте Лихачева. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах.

Пресс-служба МИД России в ответ на атаку беспилотников заявила, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку Киев вновь прибегает к террористическим методам для того, чтобы запугать гражданское население.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила на 31 июля заседание Совбеза организации в связи с использованием украинской стороной террористических методов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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