В Москве и Подмосковье сняли ограничения на полеты

В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, но незначительно были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области.