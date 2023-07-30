В Москве и Подмосковье сняли ограничения на полеты
Ограничения на полеты в зоне Москвы и Московской области сняты для воздушных судов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Агентству рассказали, что было задержано более 20 рейсов, часть самолетов ушли на запасные аэродромы, некоторые находились в небе в режиме ожидания.
В аэропорту «Внуково», по данным «РИА Новости», вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты. Ограничения были сняты в 5.00.
В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, но незначительно были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области.