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Общество

В Москве и Подмосковье сняли ограничения на полеты

Ведомости

Ограничения на полеты в зоне Москвы и Московской области сняты для воздушных судов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентству рассказали, что было задержано более 20 рейсов, часть самолетов ушли на запасные аэродромы, некоторые находились в небе в режиме ожидания.

В аэропорту «Внуково», по данным «РИА Новости», вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, некоторые рейсы перенаправили в другие аэропорты. Ограничения были сняты в 5.00.

В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, но незначительно были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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