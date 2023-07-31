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Политика

В Швеции и Дании прошли акции с сожжением Корана

Ведомости

В Швеции и Дании 31 июля прошли очередные акции со сожжением Корана, передает агентство Reuters.

В Стокгольме иммигрант из Ирака Салван Момика, устраивавший аналогичные акции ранее, сжег экземпляр Корана у здания шведского парламента. В Копенгагене же антимусульманские протестующие сожгли Коран у здания посольства Саудовской Аравии.

Как отмечает агентство, эти акции прошли на фоне заявлений властей обеих стран о намерении законодательно ограничить подобные действия, чтобы не допустить роста напряженности с мусульманскими странами.

28 июня, в день празднования Курбан-байрама, Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.

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Президент Владимир Путин, в свою очередь, указал на то, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.

В январе у посольства Турции в Стокгольме аналогичную акцию провел датский политик Расмус Палудан. После этого в отношениях двух стран возникла напряженность, что повлияло на вступление Швеции в НАТО, которое пока не состоялось. В июле Анкара все же согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что парламент страны может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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