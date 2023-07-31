В Швеции и Дании прошли акции с сожжением Корана
В Швеции и Дании 31 июля прошли очередные акции со сожжением Корана, передает агентство Reuters.
В Стокгольме иммигрант из Ирака Салван Момика, устраивавший аналогичные акции ранее, сжег экземпляр Корана у здания шведского парламента. В Копенгагене же антимусульманские протестующие сожгли Коран у здания посольства Саудовской Аравии.
Как отмечает агентство, эти акции прошли на фоне заявлений властей обеих стран о намерении законодательно ограничить подобные действия, чтобы не допустить роста напряженности с мусульманскими странами.
28 июня, в день празднования Курбан-байрама, Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, указал на то, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.
В январе у посольства Турции в Стокгольме аналогичную акцию провел датский политик Расмус Палудан. После этого в отношениях двух стран возникла напряженность, что повлияло на вступление Швеции в НАТО, которое пока не состоялось. В июле Анкара все же согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что парламент страны может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.