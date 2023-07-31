В Швеции и Дании прошли акции с сожжением Корана

В январе у посольства Турции в Стокгольме аналогичную акцию провел датский политик Расмус Палудан. После этого в отношениях двух стран возникла напряженность, что повлияло на вступление Швеции в НАТО, которое пока не состоялось. В июле Анкара все же согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что парламент страны может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.