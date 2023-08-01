В Минобороны сообщили об отражении атаки дронов в Черном море

В последние сутки Украина продолжила наступательные действия на донецком, южно-донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, говорится в сводке. Так, на донецком направлении ВСУ предприняли восемь атак, которые были отражены ВС России. Кроме того российская сторона уничтожила два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ под Новгородским в ДНР. На южно-донецком и запорожском направлениях российские силы отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.