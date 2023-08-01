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Политика

В Минобороны сообщили об отражении атаки дронов в Черном море

Ведомости

ВСУ предприняли минувшей ночью попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к Босфору в юго-западной части Черного моря, говорится в очередной сводке Минобороны РФ.

Украинская сторона при атаке использовала три полупогружных катера без экипажей, которые были уничтожены сопровождавшими транспорт кораблями ВМФ России, пояснили в оборонном ведомстве.

В последние сутки Украина продолжила наступательные действия на донецком, южно-донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, говорится в сводке. Так, на донецком направлении ВСУ предприняли восемь атак, которые были отражены ВС России. Кроме того российская сторона уничтожила два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ под Новгородским в ДНР. На южно-донецком и запорожском направлениях российские силы отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены. В результате происшествия обошлось без пострадавших, корабль повреждений не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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