В Минобороны сообщили об отражении атаки дронов в Черном море
ВСУ предприняли минувшей ночью попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к Босфору в юго-западной части Черного моря, говорится в очередной сводке Минобороны РФ.
Украинская сторона при атаке использовала три полупогружных катера без экипажей, которые были уничтожены сопровождавшими транспорт кораблями ВМФ России, пояснили в оборонном ведомстве.
В последние сутки Украина продолжила наступательные действия на донецком, южно-донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, говорится в сводке. Так, на донецком направлении ВСУ предприняли восемь атак, которые были отражены ВС России. Кроме того российская сторона уничтожила два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ под Новгородским в ДНР. На южно-донецком и запорожском направлениях российские силы отразили две атаки противника и уничтожили склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены. В результате происшествия обошлось без пострадавших, корабль повреждений не получил.