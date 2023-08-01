В Сьерра-Леоне арестовали группу военных по подозрению в подготовке переворота
Группа военных арестована в Сьерра-Леоне, их подозревают в подготовке государственного переворота. Об этом сообщила местная полиция на западе Африки, передает The Sierra Leone Telegraph.
Точное число задержанных не уточняется, но в заявлении полиции говорится, что среди них были высокопоставленные военные. По информации правоохранителей, задержанные планировали осуществить переворот под видом массовых акций протеста, которые должны были пройти с 7 по 10 августа. В ходе этих мероприятий военные намеревались напасть на госучреждения и граждан.
«Предварительное расследование показало, что эти лица планировали использовать предполагаемые мирные акции протеста в период с 7 по 10 августа 2023 г. в качестве прикрытия для развязывания насильственных нападений на государство, учреждения и мирных граждан», – сказано в заявлении полиции.
В конце июня в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, победу на которых одержал уже действующий на тот момент глава государства Джулиус Маад Био с более чем 56% голосов при явке в 80%. Он был переизбран на второй срок.
Оппоненты назвали результаты выборов сфальсифицированными, поскольку итоги голосования с разбивкой по избирательным округам не были опубликованы. Недовольство правительством вызвано проблемами в экономике страны, передает The Sierra Leone Telegraph. По информации издания, инфляция в Сьерра-Леоне составляет 49%, при этом безработица среди молодежи ежегодно увеличивается.