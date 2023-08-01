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В Сьерра-Леоне арестовали группу военных по подозрению в подготовке переворота

Ведомости

Группа военных арестована в Сьерра-Леоне, их подозревают в подготовке государственного переворота. Об этом сообщила местная полиция на западе Африки, передает The Sierra Leone Telegraph. 

Точное число задержанных не уточняется, но в заявлении полиции говорится, что среди них были высокопоставленные военные. По информации правоохранителей, задержанные планировали осуществить переворот под видом массовых акций протеста, которые должны были пройти с 7 по 10 августа. В ходе этих мероприятий военные намеревались напасть на госучреждения и граждан.  

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«Предварительное расследование показало, что эти лица планировали использовать предполагаемые мирные акции протеста в период с 7 по 10 августа 2023 г. в качестве прикрытия для развязывания насильственных нападений на государство, учреждения и мирных граждан», – сказано в заявлении полиции.

В конце июня в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, победу на которых одержал уже действующий на тот момент глава государства Джулиус Маад Био с более чем 56% голосов при явке в 80%. Он был переизбран на второй срок.

Оппоненты назвали результаты выборов сфальсифицированными, поскольку итоги голосования с разбивкой по избирательным округам не были опубликованы. Недовольство правительством вызвано проблемами в экономике страны, передает The Sierra Leone Telegraph. По информации издания, инфляция в Сьерра-Леоне составляет 49%, при этом безработица среди молодежи ежегодно увеличивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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