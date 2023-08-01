В Сьерра-Леоне арестовали группу военных по подозрению в подготовке переворота

Точное число задержанных не уточняется, но в заявлении полиции говорится, что среди них были высокопоставленные военные. По информации правоохранителей, задержанные планировали осуществить переворот под видом массовых акций протеста, которые должны были пройти с 7 по 10 августа. В ходе этих мероприятий военные намеревались напасть на госучреждения и граждан.