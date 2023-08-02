Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что сегодня традиции войск «достойно продолжают» десантники, участвующие в спецоперации на Украине. Президент заявил, что бойцы «с честью решают поставленные задачи», показывают «силу духа и несгибаемый характер». Он также выразил уверенность, что военные «никогда не подведут» страну и будут защищать национальные интересы РФ.
В России День ВДВ отмечают 2 августа. В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 93 года. Днем образования войск считается 2 августа 1930 г. В этот день на учениях Московского военного округа впервые десантировалась боевая группа.
2 августа в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент РФ Владимир Путин наградит военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, а также россиян, отличившихся в науке, области образования, медицины, культуры, промышленности и др., сообщили в пресс-службе Кремля.