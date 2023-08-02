Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин отметил, что сегодня традиции войск «достойно продолжают» десантники, участвующие в спецоперации на Украине. Президент заявил, что бойцы «с честью решают поставленные задачи», показывают «силу духа и несгибаемый характер». Он также выразил уверенность, что военные «никогда не подведут» страну и будут защищать национальные интересы РФ.