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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил нашей страны, всегда достойно выполняли свой долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в сообщении.

Путин отметил, что сегодня традиции войск «достойно продолжают» десантники, участвующие в спецоперации на Украине. Президент заявил, что бойцы «с честью решают поставленные задачи», показывают «силу духа и несгибаемый характер». Он также выразил уверенность, что военные «никогда не подведут» страну и будут защищать национальные интересы РФ. 

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В России День ВДВ отмечают 2 августа. В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 93 года. Днем образования войск считается 2 августа 1930 г. В этот день на учениях Московского военного округа впервые десантировалась боевая группа.

2 августа в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент РФ Владимир Путин наградит военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, а также россиян, отличившихся в науке, области образования, медицины, культуры, промышленности и др., сообщили в пресс-службе Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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