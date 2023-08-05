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Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам гособоронзаказа

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министры встретились в штабе объединенной группировки российских войск (сил), в совещании также участвовали руководство Минобороны и Минпромторга и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении. 

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением. В конце июня Мантуров говорил, что российскому оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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