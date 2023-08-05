Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам гособоронзаказа
Министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Министры встретились в штабе объединенной группировки российских войск (сил), в совещании также участвовали руководство Минобороны и Минпромторга и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщении.
В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением. В конце июня Мантуров говорил, что российскому оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов.