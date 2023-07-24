Мантуров оценил потребности ОПК в 16 000 специалистов

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением.