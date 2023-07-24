Мантуров оценил потребности ОПК в 16 000 специалистов
Российскому оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.
«Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 000 специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники», – уточнил Мантуров (цитата по ТАСС).
По его словам, необходимость существует в рабочем персонале, а также в технических специалистах и инженерах. Он подчеркнул, что предприятия ОПК выходят на тот уровень, когда объемы поставок превышают суммарный заказ всего прошлого года.
В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением.