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Экономика

Мантуров оценил потребности ОПК в 16 000 специалистов

Ведомости

Российскому оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 000 специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники», – уточнил Мантуров (цитата по ТАСС).

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По его словам, необходимость существует в рабочем персонале, а также в технических специалистах и инженерах. Он подчеркнул, что предприятия ОПК выходят на тот уровень, когда объемы поставок превышают суммарный заказ всего прошлого года.

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Позже Мантуров рассказывал, что предприятия выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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