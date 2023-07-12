В Минпромторге сообщили о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности

3 июля «Ведомости» писали, что компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого. Об этом рассказывали опрошенные рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.