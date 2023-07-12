Газета
Общество

В Минпромторге сообщили о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности

Ведомости

В обрабатывающей промышленности дефицит кадров составляет 660 000 человек. Об этом в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил замминистра промышленности Василий Осьмаков.

«Дефицит в промышленности обрабатывающей – 660 000 человек, это только то, что Минтруд видит», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что такая динамика может быть связана с проведением спецоперации и мобилизацией, а также с перетоком специалистов на оборонные предприятия, где зарплаты растут быстрее, чем в среднем по стране.

«За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах. <...> Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически», – уточнил замминистра.

Ранее по теме: В России продолжают расти зарплаты и ощущается сильный дефицит кадров

3 июля «Ведомости» писали, что компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого. Об этом рассказывали опрошенные рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

При этом в России наблюдается рекордно низкая безработица – в мае, по данным Росстата, показатель составил 3,2%. Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты и задуматься о повышении производительности труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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