В Минпромторге сообщили о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности
В обрабатывающей промышленности дефицит кадров составляет 660 000 человек. Об этом в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил замминистра промышленности Василий Осьмаков.
«Дефицит в промышленности обрабатывающей – 660 000 человек, это только то, что Минтруд видит», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он отметил, что такая динамика может быть связана с проведением спецоперации и мобилизацией, а также с перетоком специалистов на оборонные предприятия, где зарплаты растут быстрее, чем в среднем по стране.
«За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах. <...> Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически», – уточнил замминистра.
3 июля «Ведомости» писали, что компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого. Об этом рассказывали опрошенные рекрутеры. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.
При этом в России наблюдается рекордно низкая безработица – в мае, по данным Росстата, показатель составил 3,2%. Недостаток свободных кандидатов заставляет компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты и задуматься о повышении производительности труда.