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Экономика

Мантуров заявил о выполнении гособоронзаказа «практически на 100%»

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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выполняют гособоронзаказ почти на 100%, заявил «РИА Новости» вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год  графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением.

«Где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и в целом задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100%», – сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг и предприятия работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

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Ранее в июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Исполнить поручение необходимо до 1 июля, ответственным был назначен вице-премьер Мантуров.

В апреле Мантуров сообщил, что российские предприятия ОПК задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Головные исполнители, а также привлеченные к задачам ОПК гражданские предприятия смогли расширить мощности и сформировать запасы по сырью, материалам и комплектующим, говорил министр. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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