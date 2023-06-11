Мантуров заявил о выполнении гособоронзаказа «практически на 100%»
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выполняют гособоронзаказ почти на 100%, заявил «РИА Новости» вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, в сфере ОПК «сделали все возможное» для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год графики, в основном они реализуются, а где-то идут с опережением.
«Где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и в целом задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100%», – сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг и предприятия работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
Ранее в июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Исполнить поручение необходимо до 1 июля, ответственным был назначен вице-премьер Мантуров.
В апреле Мантуров сообщил, что российские предприятия ОПК задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Головные исполнители, а также привлеченные к задачам ОПК гражданские предприятия смогли расширить мощности и сформировать запасы по сырью, материалам и комплектующим, говорил министр. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации.