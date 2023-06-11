Мантуров заявил о выполнении гособоронзаказа «практически на 100%»

В апреле Мантуров сообщил, что российские предприятия ОПК задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Головные исполнители, а также привлеченные к задачам ОПК гражданские предприятия смогли расширить мощности и сформировать запасы по сырью, материалам и комплектующим, говорил министр. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации.