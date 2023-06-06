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Путин поручил нарастить выпуск оборонной продукции за счет бережливого производства

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства. Список поручений по итогам апрельского заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.

«Минпромторгу России на основе использования положительного опыта повышения производительности труда с применением методов бережливого производства принять меры, обеспечивающие увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях оборонно-промышленного комплекса», – говорится в документе.

Эти меры должны включать в себя в том числе условия допуска на оборонные предприятия внешних экспертов по бережливому производству, следует из поручения.

Исполнить поручение необходимо до 1 июля, ответственным назначен вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В январе этого года Путин назвал работу военной промышленности важнейшим фактором победы. По словам президента, «c точки зрения <...> победы, которая неизбежна, помимо работы ОПК важны также сплоченность народа России и героизм российских военнослужащих».

Позднее в апреле Мантуров сообщил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Головные исполнители, а также привлеченные к задачам ОПК гражданские предприятия смогли расширить мощности и сформировать запасы по сырью, материалам и комплектующим, отметил Мантуров. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации.

31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что правительство приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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