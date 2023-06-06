Путин поручил нарастить выпуск оборонной продукции за счет бережливого производства

Позднее в апреле Мантуров сообщил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Головные исполнители, а также привлеченные к задачам ОПК гражданские предприятия смогли расширить мощности и сформировать запасы по сырью, материалам и комплектующим, отметил Мантуров. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации.