Суд приговорил бывшего премьера Пакистана к трем годам тюрьмы и штрафу

Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинение по этому делу 10 мая после того, как избирательная комиссия страны возбудила против него уголовное дело за сокрытие сведений о подарках. В тот же день суд арестовал Хана на восемь дней, после чего его сторонники предприняли попытки штурма ряда военных зданий, а также разграбили резиденцию высокопоставленного армейского генерала в городе Лахор. В результате беспорядков погибли не менее пяти человек, за два дня протестов были задержаны 1900 граждан.