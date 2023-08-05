Суд приговорил бывшего премьера Пакистана к трем годам тюрьмы и штрафу
Суд Исламабада признал бывшего премьер-министра Пакистана и руководителя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана виновным в коррупции и приговорил его к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 000 рупий. Об этом сообщила газета Dawn.
В ходе слушания суд первой инстанции постановил, что обвинения против бывшего премьер-министра доказаны. Приговор вынесли по делу о продаже политиком полученных от иностранных делегаций подарков из государственного хранилища «Тошахан». Сам Хан в суде не присутствовал, отмечает газета.
Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинение по этому делу 10 мая после того, как избирательная комиссия страны возбудила против него уголовное дело за сокрытие сведений о подарках. В тот же день суд арестовал Хана на восемь дней, после чего его сторонники предприняли попытки штурма ряда военных зданий, а также разграбили резиденцию высокопоставленного армейского генерала в городе Лахор. В результате беспорядков погибли не менее пяти человек, за два дня протестов были задержаны 1900 граждан.
11 мая арест Хана был признан Верховным судом страны незаконным. По заявлениям Рауфа Хасана, официального представителя политика, он был задержан еще до судебных слушаний в нарушение всех правил. Экс-премьера затем отпустили под залог.
Хана обвиняли в нецелевой растрате средств семейного фонда «Аль-Кадир траст», который финансировал создание Университета Аль-Кадир. По версии следствия, Хан и его жена совершили хищение 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн). Кроме того, его обвинили в продаже дорогих подарков, полученных от иностранных делегаций, с последующим присвоением 36 млн пакистанских рупий ($127 700). Сам экс-премьер отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.
Имран Хан занимал должность премьера с 2018 г., он был отстранен от власти в апреле 2022 г. парламентом. Тогда за это проголосовали 174 из 342 депутатов при необходимых 172. По словам экс-премьера, за его отстранением стояли иностранные государства, в частности США.