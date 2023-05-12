Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Верховный суд – это один из важнейших институтов Пакистана с широкими полномочиями, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. За историю страны судьи обычно шли на поводу решений исполнительной власти и армии, так что нынешняя ситуация необычна. Суд, напоминает эксперт, ранее признавал военные перевороты и ограничения прав граждан, руководствуясь «доктриной необходимости». Решение же, приятное сегодня, идет вразрез с желаниями армии и правительства. Пока ситуация в подвешенном состоянии, но стоит дождаться ответных действий со стороны правительства, которое уже месяц разрабатывает законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, чтобы запретить ему вмешиваться в политические процессы. Пока ситуация радикально не изменилась, но часть одной из элитных групп страны – судьи все же встали на сторону Хана. Это пока первая трещина в пока еще монолитной верхушке. Пакистанский истеблишмент во главе с военными, правда, демонстрирует определенную гибкость, говорит Макаревич. Обращение с Ханом можно описать как травоядное: его терпели целый год, арестовали грубо, но быстро пообещали отпустить. Очевидно, такое поведение правящей верхушки можно объяснить тем, что Пакистан крайне зависим от поддержки международных финансовых институтов, помощи от которых не будет в случае обострения обстановки, резюмирует Макаревич.