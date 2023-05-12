Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана ХанаЭто произошло после масштабных протестов его сторонников по всей стране
Арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был признан Верховным судом страны незаконным. Об этом 11 мая сообщил пакистанский телеканал Dawn. По его данным, верховный судья Умар Ата Бандиал подверг критике «характер ареста» экс-премьера. Верховный суд перевел Хана под свою юрисдикцию, т. е. теперь он формально арестован судом, а не экономической разведкой – полицейским органом по борьбе с коррупцией, сообщило Reuters. Ночь на 12 мая он проведет в том же месте, куда его изначально заключили под стражу, при этом ему позволят встретиться с ограниченным количеством друзей и родственников. О том, когда его отпустят, судьи пока не сообщили, но 12 мая его попросили присутствовать перед Высоким судом Исламабада, рассказал агентству юрист Хана Бабар Аван.
В прошлом звезда крикета Имран Хан, бывший премьер-министр и руководитель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС), был арестован 9 мая в здании Высокого суда в Исламабаде. По заявлениям Рауфа Хасана, официального представителя Хана, политик был задержан еще до судебных слушаний в нарушение всех правил. В суд Хан прибыл на рассмотрение дела, его обвиняли в нецелевой растрате средств семейного фонда «Аль-Кадир траст», который финансировал создание Университета Аль-Кадир. По версии следствия, Хан и его жена совершили хищение 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн). Кроме того, Хана обвинили в продаже дорогих подарков, полученных от иностранных делегаций, с последующим присвоением 36 млн пакистанских рупий ($127 700). Сам экс-премьер отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.
После ареста Хана руководство его партии обратилось к сторонникам через Twitter, призвав их к массовым акциям протеста. В результате к утру 11 мая 2000 человек было арестовано и пять убито. Демонстранты по всей стране вступали в схватки с полицейскими, атаковали военные части и дома высокопоставленных политиков и генералов, а также поджигали правительственные здания.
Эскалация конфликта Хана с действующими властями, продолжает Reuters, совпала с усугубившимся экономическим кризисом в Пакистане. Инфляция продовольственной корзины в апреле 2023 г. составила 40% в годовом выражении.
Масштабные протесты, балансирующие на грани гражданской войны, сейчас не выгодны ни одной политической силе Пакистана, уверен доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Но говорить о поддержке Хана судебной системой еще не приходится – суды пока маневрируют в этом вопросе, а последнее слово все равно останется за армией. Тем не менее можно ожидать, что по итогам правительство все же пойдет на попятную и облечет уголовное дело против Хана в более мягкую форму, ведь текущие обвинения в коррупции явно несерьезны по меркам Пакистана и выглядят как попытка властей придраться к Хану. Тяжелое экономическое положение из-за пандемии и роста цен на энергоносители, которые Пакистан импортирует, серьезно озлобили население, что также повлияло на характер протестов. По мнению Волхонского, эти проблемы не присущи чисто Пакистану и сценарий развития ситуации в чем-то схож с протестами прошлого года в Шри-Ланке, также спровоцированными ростом цен на энергоносители.
Верховный суд – это один из важнейших институтов Пакистана с широкими полномочиями, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. За историю страны судьи обычно шли на поводу решений исполнительной власти и армии, так что нынешняя ситуация необычна. Суд, напоминает эксперт, ранее признавал военные перевороты и ограничения прав граждан, руководствуясь «доктриной необходимости». Решение же, приятное сегодня, идет вразрез с желаниями армии и правительства. Пока ситуация в подвешенном состоянии, но стоит дождаться ответных действий со стороны правительства, которое уже месяц разрабатывает законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, чтобы запретить ему вмешиваться в политические процессы. Пока ситуация радикально не изменилась, но часть одной из элитных групп страны – судьи все же встали на сторону Хана. Это пока первая трещина в пока еще монолитной верхушке. Пакистанский истеблишмент во главе с военными, правда, демонстрирует определенную гибкость, говорит Макаревич. Обращение с Ханом можно описать как травоядное: его терпели целый год, арестовали грубо, но быстро пообещали отпустить. Очевидно, такое поведение правящей верхушки можно объяснить тем, что Пакистан крайне зависим от поддержки международных финансовых институтов, помощи от которых не будет в случае обострения обстановки, резюмирует Макаревич.