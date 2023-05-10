Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана арестовали с четвертой попытки

С начала политической карьеры бывшей звезды крикета Имрана Хана в 2014 г. в Пакистане росло мнение, что он сможет ослабить влияние кланов Бхутто-Зардари и Шарифов, из которых вышло большинство пакистанских премьеров последних десятилетий, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Среди поддерживавших его сил была поначалу и армия – главный политический институт страны, продолжает эксперт. В 2018 г. он стал премьером именно благодаря поддержке военных. Но в конечном счете его отношения с генералитетом испортились из-за разногласий по вопросам внешней политики, а затем и из-за споров о назначении нового начальника Межведомственной разведки. В итоге при поддержке армии в парламенте сформировалась коалиция, которая выразила премьеру вотум недоверия в феврале 2022 г., сразу после его визита в Россию.