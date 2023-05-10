Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана арестовали с четвертой попытки

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана арестовали с четвертой попыткиНезадолго до ареста он обвинил армию и спецслужбы в организации покушений
В столице Пакистана Исламабаде 9 мая был арестован бывший премьер-министр страны (2018–2022) Имран Хан. Ордер на арест был выписан антикоррупционным органом – Национальным бюро подотчетности (NAB) по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст», продаже подарков зарубежных лидеров на $127 700 и присвоении этой выручки. Бывший премьер, отстраненный от власти в апреле 2022 г. парламентом, отвергает обвинения и указывает на их политический характер. Аресту предшествовали обвинения со стороны Хана в адрес армии и Межведомственной разведки (главной спецслужбы страны) в организации против него нескольких покушений.
Хана взяли под стражу в здании Верховного суда в Исламабаде, куда он прибыл давать показания. Представитель бывшего премьера Рауф Хасан сообщил, что политика задержали до начала слушаний, а «это нарушение всех законов». Сам Хан заявил, что «морально готов к аресту, [к тому, что] мне придется сесть в тюрьму». Его партия «Движение за справедливость» призвала своих сторонников выйти на акции протеста. В Лахоре и Пешаваре сторонники Хана 9 мая вечером начали блокировать армейские части.
Бывший премьер был арестован с четвертой попытки. Окружной суд Исламабада принял решение о его аресте еще 28 февраля. После этого полиция трижды пыталась задержать его дома, но сталкивалась с ожесточенным сопротивлением сторонников Хана либо не находила его по домашнему адресу.
С начала политической карьеры бывшей звезды крикета Имрана Хана в 2014 г. в Пакистане росло мнение, что он сможет ослабить влияние кланов Бхутто-Зардари и Шарифов, из которых вышло большинство пакистанских премьеров последних десятилетий, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Среди поддерживавших его сил была поначалу и армия – главный политический институт страны, продолжает эксперт. В 2018 г. он стал премьером именно благодаря поддержке военных. Но в конечном счете его отношения с генералитетом испортились из-за разногласий по вопросам внешней политики, а затем и из-за споров о назначении нового начальника Межведомственной разведки. В итоге при поддержке армии в парламенте сформировалась коалиция, которая выразила премьеру вотум недоверия в феврале 2022 г., сразу после его визита в Россию.
В ответ Хан пригрозил оппонентам уличными протестами и сдержал свои обещания – протесты носили последний год массовый характер, отмечает Макаревич. Партию Хана поддерживает большинство населения в самой населенной провинции – Пенджабе, вотчине клана Шарифов, не говоря о районах, населенных единокровными экс-премьеру пуштунами. У партии Хана были высокие шансы победить на выборах.
Арест Хана может привести к масштабным демонстрациям и эскалации насилия, полагает эксперт. Если Хана не убьют, он сможет вернуться в политику, даже несмотря на возможное тюремное заключение. Главное для Хана сейчас и в ближайшие годы – выжить. Хан может снова понадобиться армии, так как смог стать популярным политиком, не выражающим интересов традиционных кланов, заключил Макаревич.