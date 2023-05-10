Газета
Политика

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана арестовали с четвертой попытки

Незадолго до ареста он обвинил армию и спецслужбы в организации покушений
Илья Лакстыгал
Yousuf Khan / Anadolu Agency via AFP

В столице Пакистана Исламабаде 9 мая был арестован бывший премьер-министр страны (2018–2022) Имран Хан. Ордер на арест был выписан антикоррупционным органом – Национальным бюро подотчетности (NAB) по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст», продаже подарков зарубежных лидеров на $127 700 и присвоении этой выручки. Бывший премьер, отстраненный от власти в апреле 2022 г. парламентом, отвергает обвинения и указывает на их политический характер. Аресту предшествовали обвинения со стороны Хана в адрес армии и Межведомственной разведки (главной спецслужбы страны) в организации против него нескольких покушений.

Хана взяли под стражу в здании Верховного суда в Исламабаде, куда он прибыл давать показания. Представитель бывшего премьера Рауф Хасан сообщил, что политика задержали до начала слушаний, а «это нарушение всех законов». Сам Хан заявил, что «морально готов к аресту, [к тому, что] мне придется сесть в тюрьму». Его партия «Движение за справедливость» призвала своих сторонников выйти на акции протеста. В Лахоре и Пешаваре сторонники Хана 9 мая вечером начали блокировать армейские части.

Ранее по теме: Экс-премьера Пакистана Хана арестовали после заседания суда

Бывший премьер был арестован с четвертой попытки. Окружной суд Исламабада принял решение о его аресте еще 28 февраля. После этого полиция трижды пыталась задержать его дома, но сталкивалась с ожесточенным сопротивлением сторонников Хана либо не находила его по домашнему адресу.

Имран Хан и лавры Эрдогана

Что стоит за событиями в Пакистане

С начала политической карьеры бывшей звезды крикета Имрана Хана в 2014 г. в Пакистане росло мнение, что он сможет ослабить влияние кланов Бхутто-Зардари и Шарифов, из которых вышло большинство пакистанских премьеров последних десятилетий, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Среди поддерживавших его сил была поначалу и армия – главный политический институт страны, продолжает эксперт. В 2018 г. он стал премьером именно благодаря поддержке военных. Но в конечном счете его отношения с генералитетом испортились из-за разногласий по вопросам внешней политики, а затем и из-за споров о назначении нового начальника Межведомственной разведки. В итоге при поддержке армии в парламенте сформировалась коалиция, которая выразила премьеру вотум недоверия в феврале 2022 г., сразу после его визита в Россию.

В ответ Хан пригрозил оппонентам уличными протестами и сдержал свои обещания – протесты носили последний год массовый характер, отмечает Макаревич. Партию Хана поддерживает большинство населения в самой населенной провинции – Пенджабе, вотчине клана Шарифов, не говоря о районах, населенных единокровными экс-премьеру пуштунами. У партии Хана были высокие шансы победить на выборах.

Арест Хана может привести к масштабным демонстрациям и эскалации насилия, полагает эксперт. Если Хана не убьют, он сможет вернуться в политику, даже несмотря на возможное тюремное заключение. Главное для Хана сейчас и в ближайшие годы – выжить. Хан может снова понадобиться армии, так как смог стать популярным политиком, не выражающим интересов традиционных кланов, заключил Макаревич.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных