Захарова обвинила Киев в неумении любить после установки трезубца на «Родину-мать»
Киевские власти «не умеют любить», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установку трезубца на монументе «Родина-мать», который заменил советский герб.
«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
6 августа на монумент «Родина-мать» в Киеве установили герб Украины — трезубец, сообщило издание «Страна.ua». Его планировали поднять еще 5 августа, но непогода и наступление темноты помешали завершению работ, отмечает издание.
Летом прошлого года украинские власти сообщали, что население поддержало отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». По данным «Страны», стоимость работ по смене герба составила 28 млн гривен. Кроме того, памятник в украинской столице получит и новое название. Планируется, что это произойдет до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Монумент вскоре будет называться «Украина-мать».
102-метровая (62 м без постамента) статуя была открыта в 1981 г. ко Дню Победы как часть мемориального комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне. Внутри постамента расположены три этажа экспозиционных залов. Над проектом статуи начинал работать известный автор схожего монумента в Волгограде Евгений Вучетич, после его смерти работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай, существенно изменивший проект.