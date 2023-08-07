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Захарова назвала вруном представителя Госдепа из-за его слов об отказе РФ от диалога

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вруном представителя госдепа США Мэттью Миллера из-за его заявления о том, что российская сторона отказалась от «содержательного диалога о мире» в связи с конфликтом на Украине.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, возможен вариант, что Миллер не следит за заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена. «Если Мэтью Миллер ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу или дрозда», – добавила официальный представитель МИД России.

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Ранее Миллер в ходе брифинга заявил, что переговоры с РФ по конфликту на Украине не ведутся из-за отсутствия интереса с российской стороны. «Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире», – сказал он.

5-6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. На встрече Киев должен был представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но России на встрече не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что с участием Киева и его нынешней позиции по переговорам невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта, предпосылок для этого нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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