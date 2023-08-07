Захарова назвала вруном представителя Госдепа из-за его слов об отказе РФ от диалога

Ранее Миллер в ходе брифинга заявил, что переговоры с РФ по конфликту на Украине не ведутся из-за отсутствия интереса с российской стороны. «Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире», – сказал он.