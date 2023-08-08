Кабмин Латвии сообщил об усилении работы погранслужбы на границе с Белоруссией
Правительство Латвии объявило об усиленном режиме работы погранслужбы с 11 августа на приграничных с Белоруссией территориях. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«8 августа кабинет министров объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев с 11 августа 2023 г. по 10 февраля 2024 г. на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса», – говорится в опубликованном заявлении.
Латвийские власти объяснили необходимость усиленного режима работы «несоразмерно большим количеством случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».
Правительство ссылается на то, что сообщения о попытках незаконного пересечения также поступают от «компетентных органов» Литвы и Польши, и странам необходимо скоординировать свои действия «чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона».
Поддержку пограничникам окажут национальные вооруженные силы и полиция. Они получат право без позволения хозяев проникать в жилые и нежилые помещения «в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений». Также они смогут обеспечивать едой и предметами первой необходимости лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу, при условии угрозы жизни или если те находятся в транзитной зоне. По запросу пограничной службы им может быть оказана медицинская помощь.
По данным кабмина, с 11 августа 2021 г. 14 000 человек были не допущены к пересечению границы вне пунктов пропуска, из них 5461 – в период с 1 января по 7 августа 2023 г. По гуманитарным соображением были допущены к пересечению границы 282 человека, в том числе 117 несовершеннолетних.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.
7 августа замглавы МВД Польши Мачей Вонсик сообщил, что погранслужба республики запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Белоруссией. После прибытия новых военных численность польских солдат на границе составит 3000 человек.
О возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер» 3 августа заявил литовский президент Гитанас Науседа. 4 августа депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет.