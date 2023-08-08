Кабмин Латвии сообщил об усилении работы погранслужбы на границе с Белоруссией

Поддержку пограничникам окажут национальные вооруженные силы и полиция. Они получат право без позволения хозяев проникать в жилые и нежилые помещения «в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений». Также они смогут обеспечивать едой и предметами первой необходимости лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу, при условии угрозы жизни или если те находятся в транзитной зоне. По запросу пограничной службы им может быть оказана медицинская помощь.