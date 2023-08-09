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Путин внес поправки об отмене информирования Совета Европы о военном положении

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки об информировании генерального секретаря Совета Европы о военном и чрезвычайном положениях в России. Это следует из думской электронной базы.

Поправки предлагается внести в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении», которые в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривали информирование Россией генсека Совета Европы об отступлениях Россией от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан при введении чрезвычайного или военного положения. Также Россия была обязана сообщить об отмене этих мер.

В пояснительной записке говорится, что законом от 28 февраля Россия прекратила действия международных договоров Совета Европы, в том числе и действие Конвенции и ратифицированные протоколы к ней. «В этой связи необходимо внесение изменений в указанные федеральные конституционные законы в части, касающейся упоминания указанной Конвенции и необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», – следует из документа.

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Поправками предлагается оставить только информирование генерального секретаря ООН о введении в России военного и чрезвычайного положения.

Накануне, 8 августа, было опубликовано распоряжения главы государства о назначении замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте.

В 2022 г. 25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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