Путин внес поправки об отмене информирования Совета Европы о военном положении
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки об информировании генерального секретаря Совета Европы о военном и чрезвычайном положениях в России. Это следует из думской электронной базы.
Поправки предлагается внести в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении», которые в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривали информирование Россией генсека Совета Европы об отступлениях Россией от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан при введении чрезвычайного или военного положения. Также Россия была обязана сообщить об отмене этих мер.
В пояснительной записке говорится, что законом от 28 февраля Россия прекратила действия международных договоров Совета Европы, в том числе и действие Конвенции и ратифицированные протоколы к ней. «В этой связи необходимо внесение изменений в указанные федеральные конституционные законы в части, касающейся упоминания указанной Конвенции и необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», – следует из документа.
Поправками предлагается оставить только информирование генерального секретаря ООН о введении в России военного и чрезвычайного положения.
Накануне, 8 августа, было опубликовано распоряжения главы государства о назначении замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте.
В 2022 г. 25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.