Путин внес поправки об отмене информирования Совета Европы о военном положении

Поправки предлагается внести в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении», которые в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривали информирование Россией генсека Совета Европы об отступлениях Россией от своих обязательств по международным договорам, связанных с ограничением прав и свобод граждан при введении чрезвычайного или военного положения. Также Россия была обязана сообщить об отмене этих мер.