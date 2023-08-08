Путин подготовил поправки об информировании Совета Европы о военном положении

В ст. 22 ФЗ «О военном положении» говорится, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных местностях президент обязан принять меры по уведомлению генсеков ООН, а через него и участников организации, и Совета Европы об «отступлении РФ «от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан». Также глава государства должен обеспечить информирование о дате, с которой будет прекращено военное положение.