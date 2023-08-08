Путин подготовил поправки об информировании Совета Европы о военном положении
Президент России Владимир Путин вносит в Государственную Думу поправки, связанные с информированием ООН и Совета Европы в части военного и чрезвычайного положения в РФ. Это следует из распоряжения главы государства о назначении замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте.
Согласно документу, который опубликован на портале нормативно-правовых актов, поправки предлагается внести в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении».
Ст. 37 ФЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает, что федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, должен в течение трех дней уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европа о введении в России чрезвычайного положения, о временных ограничениях прав и свобод граждан и причинах такого решения. После прекращения действия этого режима власти также должны уведомить организации об этом.
В ст. 22 ФЗ «О военном положении» говорится, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных местностях президент обязан принять меры по уведомлению генсеков ООН, а через него и участников организации, и Совета Европы об «отступлении РФ «от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан». Также глава государства должен обеспечить информирование о дате, с которой будет прекращено военное положение.