Посольство России начнет оказывать консульские услуги на севере Кипра

Кипр с 1974 г. фактически разделен на две равные части: север острова контролирует непризнанная Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), юг – международно признанная Республика Кипр, населенная греками. Греция выступает за объединение острова и настаивает на выводе турецких войск с острова. На севере острова размещены 11 армейских корпусов Турции численностью в 40 000 человек, введенные под предлогом защиты местного турецкого населения после греко-турецких межэтнических столкновений. Всего турецкая армия контролирует около 40% острова.