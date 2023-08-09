Посольство России начнет оказывать консульские услуги на севере Кипра
Посольство РФ на Кипре скоро начнет оказывать консульские услуги россиянам на севере острова, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.
«Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе», – рассказал он.
Дипломат добавил при этом, что на севере Кипра, где проживает порядка 50 000 россиян, действуют представительства США, Великобритании и стран ЕС.
Кипр с 1974 г. фактически разделен на две равные части: север острова контролирует непризнанная Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), юг – международно признанная Республика Кипр, населенная греками. Греция выступает за объединение острова и настаивает на выводе турецких войск с острова. На севере острова размещены 11 армейских корпусов Турции численностью в 40 000 человек, введенные под предлогом защиты местного турецкого населения после греко-турецких межэтнических столкновений. Всего турецкая армия контролирует около 40% острова.
Турция же отказывается выполнять требования Греции и выступает за международное признание ТРСК в качестве независимого государства.