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Посольство России начнет оказывать консульские услуги на севере Кипра

Ведомости

Посольство РФ на Кипре скоро начнет оказывать консульские услуги россиянам на севере острова, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе», – рассказал он.

Дипломат добавил при этом, что на севере Кипра, где проживает порядка 50 000 россиян, действуют представительства США, Великобритании и стран ЕС.

Кипр с 1974 г. фактически разделен на две равные части: север острова контролирует непризнанная Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), юг – международно признанная Республика Кипр, населенная греками. Греция выступает за объединение острова и настаивает на выводе турецких войск с острова. На севере острова размещены 11 армейских корпусов Турции численностью в 40 000 человек, введенные под предлогом защиты местного турецкого населения после греко-турецких межэтнических столкновений. Всего турецкая армия контролирует около 40% острова.

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Турция же отказывается выполнять требования Греции и выступает за международное признание ТРСК в качестве независимого государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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