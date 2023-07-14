Турция и Греция думают обсудить нормализацию отношений

Но фактическая нормализация греко-турецких отношений началась раньше – после того, как Афины одними из первых отправили команду спасателей в Турцию для ликвидации последствий февральского землетрясения на юго-востоке страны, в результате которого погибли более 50 000 человек. В Анкару полетел тогдашний министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, став первым европейским министром, посетившим Турцию после стихийного бедствия. Во время переговоров с турецкими чиновниками он призвал к устранению разногласий между Турцией, Евросоюзом и США: «От конфликта Анкары с властями ЕС и США Афины не имеют никаких стратегических выгод». Кроме того, Дендиас добавил, что сотрудничество с турецкими властями для ликвидации последствий землетрясения «внесло много изменений в психологии» греко-турецких отношений.