Турция и Греция думают обсудить нормализацию отношений

Турция и Греция думают обсудить нормализацию отношенийВозможность для этого появилась после саммита НАТО в Вильнюсе
Турция и Греция договорились «перезагрузить» двусторонние отношения и возобновить переговоры для урегулирования всех спорных вопросов, накопившихся за последние годы, сообщил 13 июля в интервью изданию Кathimerini греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
В мае 2022 г. турецкий президент Реджеп Эрдоган приостановил двусторонние контакты после того, как он обвинил греческие власти в оказании давления на США с целью заблокировать продажу американских истребителей F-16 турецким вооруженным силам. Несмотря на то, что Афины и Анкара входят в НАТО, стороны уже несколько десятилетий ведут спор вокруг островов в Эгейском море и кипрской проблемы.
Ранее недавно переизбранные Эрдоган и Мицотакис (первый – после победы во втором туре президентских выборов в конце мая, второй - по итогам повторных парламентских выборов в конце июня) провели переговоры в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Там главы государств договорились «активировать несколько каналов связи» между правительства двум стран. «Обеим странам выгодно, чтобы позитивный климат, сложившийся в двусторонних отношениях за последние месяцы, имел преемственность и последовательность», – говорится на официальном сайте греческого премьера.
В тот же день управление по связям администрации турецкого президента сообщило, что лидеры согласовали работу Совета сотрудничества высокого уровня в Салониках, которая запланирована на осень. Заседание Совета на уровне правительств двух стран впервые прошло в 2010 г. Но с 2016 г. из-за роста политический разногласий эти собрания были прерваны.
Но фактическая нормализация греко-турецких отношений началась раньше – после того, как Афины одними из первых отправили команду спасателей в Турцию для ликвидации последствий февральского землетрясения на юго-востоке страны, в результате которого погибли более 50 000 человек. В Анкару полетел тогдашний министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, став первым европейским министром, посетившим Турцию после стихийного бедствия. Во время переговоров с турецкими чиновниками он призвал к устранению разногласий между Турцией, Евросоюзом и США: «От конфликта Анкары с властями ЕС и США Афины не имеют никаких стратегических выгод». Кроме того, Дендиас добавил, что сотрудничество с турецкими властями для ликвидации последствий землетрясения «внесло много изменений в психологии» греко-турецких отношений.
Яблоком раздора Турции и Греции является давний спор относительно делимитации территориальных вод в Эгейском море: в настоящее время обе страны определяют их ширину как 6 морских миль (11 км). Большинство Эгейских островов, кроме Гекчеада и Бозджаада, принадлежат Греции, а ряд крупных греческих островов расположены в непосредственной близости от материковых границ Турции. Это не позволяет Анкаре расширить ни морские, ни воздушные зоны влияния.
При этом Афины претендуют на право продлить границы до 12 миль, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), что вызывает сопротивление со стороны турецких властей. С другой стороны, Турция не подписала конвенцию ЮНКЛОС и периодически угрожает Греции войной, если она расширит свои территориальные воды. Помимо этого, Эрдоган требует прекратить милитаризацию греками островов в Эгейском море.
Все эти разногласия в 2020 г. едва не привели к вооруженному столкновению после того, как турецкое исследовательское судно Oruç Reis приступило к разведке полезных ископаемых в юго-восточной части Эгейского моря. Тогда вооруженные силы Греции были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Ситуацию удалось деэскалировать после вмешательства Вашингтона.
Наконец, Анкара и Афины не могут договориться относительно кипрской проблемы. С 1974 г. Кипр фактически разделен практически на две равные части: север острова контролирует непризнанная Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), юг – международно признанная Республика Кипр, населенная греками. Греция выступает за объединение острова и настаивает на выводе турецких войск с острова (этот контингент насчитывает около 40 000 человек). Турция же отказывается выполнять эти требования и выступает за международное признание ТРСК в качестве независимого государства.
Конфликт вокруг Кипра также усугубляется из-за обнаружения крупных запасов газа в территориальных водах острова, в разработке которых заинтересованы турецкие власти. По данным греческих властей южной части острова, только в месторождении «Афродита» запасы газа могут составлять порядка 170 млрд куб. м. Анкара не признает суверенитета греков над месторождениями и считает незаконными выданные греками-киприотами западным компаниям лицензии на бурение. При этом турецкие буровые суда с 2019 г. проводят работы к югу от полуострова Карпас на севере острова.
Через восстановление контактов с Грецией турецкие власти в целом пытаются перезагрузить отношения с государствами Запада, отметил гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. «Ранее Эрдоган снял вето на прием Швеции в НАТО после того, как Стокгольм согласился поддержать вступление Анкары в Евросоюз. А нормализация отношений с Грецией — один из критериев для вхождения Турции в ЕС. Таким образом, турецкий президент говорит, что изменил свои внешнеполитические подходы на западном направлении», – сказал эксперт. Еще Анкара, нормализуя отношения с Западом, пытается получить пакет финансовой помощи, чтобы решить экономические трудности в стране, считает Асалыоглу.
Лидеры Турции и Греции, скорее всего, идут на нормализацию отношений под давлением властей Евросоюза, полагает балканист Олег Бондаренко. «На фоне украинского кризиса европейские государства не заинтересованы в появлении других потенциально конфликтных точек в регионе. Полагаю, идея о нормализации греко-турецких отношений больше принадлежит Брюсселю, чем Анкаре и Афинам», – считает эксперт.
С другой стороны, продолжает Бондаренко, в обозримой перспективе стороны не смогут устранить все существующие противоречия, а будущие переговоры произойдут ради переговоров. «Проблема шельфа Эгейского моря и Кипра носят принципиальный характер как для Анкары, так и для Афин. Поэтому я не ожидаю никаких прорывов в переговорном процессе. Вероятно, в Салониках лидеры подпишут декларацию о намерениях, и на этом все остановятся», – сказал эксперт.