Турция получила на саммите НАТО уступки от США

Помимо этого, согласно источникам Middle East Eye, одним из условий для одобрения Анкарой заявки Швеции на членство в НАТО было снятие Канадой эмбарго на поставки вооружений в Турцию. Оттава ввела запрет на продажу оружия в страну сразу после начала турецкими вооруженными силами вторжения на север Сирии в 2019 г. Через год она частично отказалась от этого решения и одобрила поставки электронно-оптических систем для турецких беспилотников Bayraktar TB-2. Но с началом второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой Анкара поддержала Азербайджан, канадцы вновь приостановили экспорт этой ключевой для таких беспилотников системы.