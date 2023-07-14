Турция получила на саммите НАТО уступки от США

Турция получила на саммите НАТО уступки от СШАОна может получить истребители в обмен на принятие Швеции в НАТО
Турция в ближайшее время рассчитывает закупить партию американских истребителей F-16 и комплектующих для модернизации турецкого авиапарка этих машин. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. Покупка американских самолетов была одним из условий Анкары для снятия ее вето на членство Швеции в Североатлантическом альянсе.
Эрдоган добавил, что направит в турецкий парламент на ратификацию одобрение заявки Стокгольма в НАТО после того, как депутаты начнут работу после летних каникул в октябре, а шведские власти пришлют дорожную карту по выполнению требований турецкой стороны по борьбе с терроризмом. Эрдоган снял вето на прием Швеции в НАТО 11 июля после того, как Стокгольм согласился поддержать вступление Анкары в Евросоюз (ЕС) и пообещал начать бороться с активистами Рабочей партии Курдистана (запрещенная в Турции организация).
Турция стала кандидатом на полноправное членство в ЕС в 1999 г. Но с 2006 г. переговоры о вступлении в ЕС зашли в тупик: Брюссель обвиняет турецкие власти в нарушении прав человека в стране, а Эрдогана – в авторитарных методах правления.
Ранее Эрдоган поднимал вопрос о покупке американских истребителей на полях саммита 11 июля во время встречи с президентом США Джо Байденом. Последний обещал преодолеть сопротивление конгресса по этой сделке. В тот же день советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон приступит к реализации соглашения по истребителям F-16 после консультаций с американскими парламентариями.
Как сообщает портал Flightglobal, речь может идти о продаже турецким вооруженным силам 40 машин последней модификации F-16V и комплектов для модернизации 79 турецких F-16C, ранее собранных в Турции. Кроме того, по данным Middle East Eye, сделка также включает покупку более 900 ракет класса «воздух – воздух» и 800 бомб. Пакет американских поставок оценивается примерно в $20 млрд.
Впервые Анкара запросила покупку американской техники в октябре 2021 г. Но после исключения Турции из американской программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400 конгресс под разными предлогами также препятствует продажам турецким ВВС истребителей четвертого поколения F-16 и модернизации этих машин. Всего, по данным Cirium, в настоящее время Турция получила или собрала по лицензии 243 F-16, из которых 157 единиц эксплуатируется в ВВС.
Помимо этого, согласно источникам Middle East Eye, одним из условий для одобрения Анкарой заявки Швеции на членство в НАТО было снятие Канадой эмбарго на поставки вооружений в Турцию. Оттава ввела запрет на продажу оружия в страну сразу после начала турецкими вооруженными силами вторжения на север Сирии в 2019 г. Через год она частично отказалась от этого решения и одобрила поставки электронно-оптических систем для турецких беспилотников Bayraktar TB-2. Но с началом второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой Анкара поддержала Азербайджан, канадцы вновь приостановили экспорт этой ключевой для таких беспилотников системы.
У администрации Байдена не будет серьезных проблем с реализацией решения по F-16. Конгресс окажет только декларативное сопротивление, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его мнению, Вашингтон хочет укрепить южный фланг НАТО, что отвечает интересам Турции.
«Администрация Байдена ведет себя прагматично, в то время как конгресс больше ориентируется на общественное мнение, в котором Эрдоган – это авторитарный лидер, заигрывающий с Москвой, – сказал эксперт. – Но, принимая во внимание, что сенат контролируется демократами, вряд ли у Байдена возникнут сюрпризы с проталкиванием решения по истребителям». В ближайшее время можно будет увидеть новые преференции Анкаре от Вашингтона, продолжает Васильев. По словам эксперта, можно ожидать возвращения Турции в программу F-35, так как это вполне соответствует общей стратегии Белого дома по укреплению альянса.
Кроме того, в литовской столице Эрдоган также затронул работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. «В 2025 г. Россия покинет территорию [зону ответственности российского контингента]. Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе», – заявил президент Турции.
Эрдоган делает подобные заявления, так как понимает, что дело идет к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, говорит доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. Если до 2025 г. договор будет подписан, то присутствие российских войск в регионе, по словам эксперта, действительно теряет смысл. «Очевидны попытки Анкары усилить свою активность на Южном Кавказе через поддержку Баку. Так что сказанное Эрдоганом укладывается в эту динамику. При этом со стороны России вряд ли последует резкая реакция на это заявление турецкого президента – прежде всего из-за ухудшающихся отношений с Ереваном», – заключил эксперт.