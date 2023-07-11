Реджеп Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Реджеп Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТОТурция в ответ хотела бы вступить в Евросоюз
Генсек НАТО Йенс Столтенберг вечером 10 июля заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Встреча произошла менее чем за сутки до саммита НАТО в литовской столице.
«Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции [в НАТО], и согласился тесно работать с собранием по вопросу обеспечения ратификации протокола», – заявил Столтенберг на пресс-конференции. Но Столтенберг отметил, что не знает, когда именно парламент будет голосовать по этому вопросу: «У меня нет точных дат, но президент [Эрдоган] сказал, что это сделают как можно быстрее».
Но Евросоюз (ЕС) должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО. Такое заявление Эрдоган сделал 10 июля на пресс-конференции в аэропорту перед отправкой на саммит альянса в Вильнюс.
Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом в 1963 г., подала заявку на вступление в ЕС в 1987 г., а в 1999 г. стала кандидатом на полноправное членство в союзе. Но с 2006 г. переговоры о последующей интеграции Турции зашли в тупик после того, как европейцы обвинили турецкие власти в нарушении прав человека в стране и лично Эрдогана в авторитарных практиках управления.
«Я обращаюсь к тем странам, которые заставляют Турцию уже более 50 лет ждать перед дверью в Евросоюз. Сначала откройте путь для Турции в ЕС, а затем мы откроем путь для Швеции в НАТО, как уже сделали для Финляндии», – заявил турецкий президент.
Накануне форума Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, которому он также заявил, что «Анкара хочет получить четкий и решительный сигнал» о поддержке амбиций Турции в ЕС от лидеров государств НАТО. Кроме того, главы государств обсудили модернизацию турецких истребителей F-16, при этом Эрдоган отметил, что «некорректно связывать» запрос Анкары на американские самолеты с заявкой Стокгольма на членство в НАТО.
Вашингтон в 2021 г. исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Помимо этого американский конгресс под разными предлогами также препятствует продажам турецким вооруженным силам самолетов F-16 и модернизации имеющегося парка этих машин. Генсек НАТО Столтенберг поддержал стремление Турции вступить в ЕС, при этом отметил, что этот пункт не входил в соглашение о вступлении Швеции в альянс, принятое в прошлом году в Мадриде. По его словам, Стокгольм со своей стороны выполнил взятые на себя обязательства перед Анкарой.
Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе в мае 2022 г., но Турция до сих пор не ратифицировала ее вступление в НАТО. Турецкие власти обвиняют шведское правительство в предоставлении политического убежища террористам, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), а также сторонникам проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки переворота в 2016 г.
Вечером 10 июля турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что Швеция подтвердила, что не будет поддерживать РПК и военизированные организации сирийских курдов. Также Стокгольм, по данным канала, пообещал, что будет активно поддерживать процесс членства Турции в ЕС, включая обновление Таможенного союза и безвизовый режим.
С 1 июля в скандинавском государстве вступил в силу новый антитеррористический закон, но турецкие власти по-прежнему заявляли о неполном характере этих мер. До последнего момента только один обвиняемый в терроризме был выдан Анкаре, а турецкая сторона добивается экстрадиции более 70 человек. Вдобавок шведские власти санкционировали прошедшую 28 июня акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме, что вызвало протест Турции.
Членство в ЕС и членство в НАТО никак не связанные процедурно и сущностно явления, говорит младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алина Вернигора. К примеру, Анкара последовательно отдаляется от стандартов ЕС как в плане соблюдения прав человека, так и в экономике, функционировании госаппарата, правовой базе, говорит Вернигора.
Заявление Эрдогана о необходимом вступлении в ЕС необязательно является дерзостью и невыполнимым технически ультиматумом размена членства Швеции в НАТО на членство Турции в ЕС, допускает гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По его мнению, это завуалированная просьба о финансовой и другой экономической помощи со стороны ЕС, где Германия является основным импортером турецких товаров.