Реджеп Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Вашингтон в 2021 г. исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Помимо этого американский конгресс под разными предлогами также препятствует продажам турецким вооруженным силам самолетов F-16 и модернизации имеющегося парка этих машин. Генсек НАТО Столтенберг поддержал стремление Турции вступить в ЕС, при этом отметил, что этот пункт не входил в соглашение о вступлении Швеции в альянс, принятое в прошлом году в Мадриде. По его словам, Стокгольм со своей стороны выполнил взятые на себя обязательства перед Анкарой.