Турцию уговаривают пустить Швецию в НАТО

Турцию уговаривают пустить Швецию в НАТОАнкара пытается выторговать себе экономические, военные и политические выгоды, отмечают эксперты
В Анкаре 14 июня пройдут переговоры делегаций НАТО, Финляндии, Швеции и Турции по вопросам вступления Стокгольма в альянс и выполнения им условий для присоединения к блоку. Совещание проведет недавно назначенный главным советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. В нем примут участие глава кабинета генсека НАТО Стиан Йенсен, заместители министров иностранных дел Швеции и Финляндии Ян Кнутссон и Юкка Саловаара, сообщает управление по связям администрации президента Турции. Встреча пройдет в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.
Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО через четыре месяца после начала СВО России на Украине в феврале 2022 г. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов. Хотя Хельсинки в апреле официально стал 31-м членом военного блока, Анкара до сих противится вступлению в альянс Стокгольма. 13 июня Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что турецкие власти не дадут «зеленый свет» Швеции, пока ее власти «в полном объеме» не выполнят все требования Турции. Правительство страны обвиняет Швецию в предоставлении политического убежища террористам, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), с которыми турецкая армия десятилетиями ведет вооруженную борьбу. Для нейтрализации вето турок шведские власти отменили запрет на поставки оружия в Турцию, введенный в 2019 г. И хотя в скандинавском государстве с 1 июня вступил в силу новый антитеррористический закон, ужесточающий ответственность за соответствующую деятельность, а 12 июня Стокгольм экстрадировал в Турцию сторонника РПК, арестованного в августе 2022 г., Анкара по-прежнему заявляет о неполном характере мер, отмечает Bloomberg. Она хочет выдворения из страны всех «курдских террористов» и критиков Эрдогана.
12 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне заявил, что рассчитывает на завершение процесса вступления Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе. «Вполне уместно, чтобы в ходе этого процесса каждый член альянса мог поднимать любые волнующие его проблемы или вопросы, которые у него могут возникнуть», – добавил Блинкен. Ранее, 4 июня, снять возражения турецкой стороны попытался генсек НАТО Йенс Столтенберг во время переговоров с Эрдоганом в Стамбуле. Он напомнил, что «Швеция выполнила все свои обязательства по вступлению в блок», внесла поправки в конституцию и усилила законы о борьбе с терроризмом. «Членство сделает Швецию безопаснее, а НАТО и Турцию – сильнее», – добавил он. В тот же день шведский премьер Ульф Кристерссон также подтвердил, что его страна «выполнила все условия соглашения с Турцией». «Отныне решение о вступлении в НАТО должна принимать исключительно Турция, а не мы», – подчеркнул Кристерссон.
Швеция не может в полном объеме выполнить требования Турции по выдаче причастных к РПК, говорит научный сотрудник ИМЭМО Никита Белухин. «Стокгольм не понимает, кого они должны передать турецким властям. Курдская диаспора в стране велика, некоторые ее представители сочувствуют РПК, кто-то просто защищает права соплеменников в Турции. Всю диаспору экстрадировать невозможно», – отметил эксперт.
По словам Белухина, сложно выявить активистов РПК, участвующих в ее финансировании. «Некоторые курдские граждане отправляют деньги семьям в Сирию или благотворительным организациям, а те уже передают боевикам РПК. Для выяснения происхождения денег требуется полноценное расследование, на что шведские власти сейчас пойти не готовы», – говорит Белухин.
Муссирование проблемы РПК в переговорах со Швецией – важный элемент пиара турецких властей во внутренней политике, считает гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. «Эрдоган демонстрирует своим соотечественникам важность Турции в западном мире, учитывая готовность шведских властей идти на изменения внутреннего законодательства по требованию Анкары. А проблема шведских курдов для него не очень важна», – отметил эксперт. С другой стороны, продолжает Асалыоглу, через переговоры в рамках НАТО Турция пытается выторговать для себя политические и экономические выгоды у европейских государств и США. Она пытается получить от них финансовую помощь для смягчения экономических проблем в стране. А как максимум – восстановить участие Анкары в американской программе производства истребителей F-35. «Несмотря на эти требования, в конечном счете турецкие власти откажутся от вето в вопросе расширения НАТО – ставки слишком высоки, а турки, вероятно, и так удовлетворены уступками со стороны шведов», – считает Асалыоглу.
Вступление Швеции в Североатлантический альянс больше политический шаг, чем оборонный, продолжает Белухин, так страна демонстрирует солидарность с европейцами. По словам эксперта, Стокгольм обладает гораздо большим оборонным потенциалом, чем соседняя Дания. «Раньше эту небольшую скандинавскую страну воспринимали в качестве лидера НАТО на Балтике. Теперь эта роль может перейти Швеции и Финляндии. Участие этих стран упростит совместное оборонное планирование, а на границе с Россией возникнет новая военная инфраструктура, чем существенно усилит боевую мощь военного альянса в Арктике и в Балтийском регионе», – заключил эксперт.