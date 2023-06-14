Турцию уговаривают пустить Швецию в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО через четыре месяца после начала СВО России на Украине в феврале 2022 г. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов. Хотя Хельсинки в апреле официально стал 31-м членом военного блока, Анкара до сих противится вступлению в альянс Стокгольма. 13 июня Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что турецкие власти не дадут «зеленый свет» Швеции, пока ее власти «в полном объеме» не выполнят все требования Турции. Правительство страны обвиняет Швецию в предоставлении политического убежища террористам, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), с которыми турецкая армия десятилетиями ведет вооруженную борьбу. Для нейтрализации вето турок шведские власти отменили запрет на поставки оружия в Турцию, введенный в 2019 г. И хотя в скандинавском государстве с 1 июня вступил в силу новый антитеррористический закон, ужесточающий ответственность за соответствующую деятельность, а 12 июня Стокгольм экстрадировал в Турцию сторонника РПК, арестованного в августе 2022 г., Анкара по-прежнему заявляет о неполном характере мер, отмечает Bloomberg. Она хочет выдворения из страны всех «курдских террористов» и критиков Эрдогана.