Первый официальный визит после выборов Эрдоган совершит в союзный Азербайджан

В Баку 13 июня в составе турецкой делегации, по данным издания Yeni Safak, также прибудет бывший кандидат в президенты Турции от националистов – этнический азербайджанец Синан Оган. В период кампании он поддержал Эрдогана во втором туре. Он аргументировал это тем, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в одном из предвыборных роликов презентовал проект новой карты «Шелкового пути», в котором Азербайджан исключался из маршрута. Впоследствии пользователи турецкого сегмента соцсетей обвинили Огана в том, что его выбор якобы произошел по просьбе Алиева, у которого сложились дружеские отношения с Эрдоганом. Сам кандидат эти обвинения отрицал.