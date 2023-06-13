Первый официальный визит после выборов Эрдоган совершит в союзный Азербайджан

Первый официальный визит после выборов Эрдоган совершит в союзный АзербайджанНо еще до этого президент Турции посетил непризнанный Северный Кипр
Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный 28 мая на пост президента Турции, 13 июня совершит первый официальный зарубежный визит в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым иностранным лидером, поздравившим Эрдогана с победой. Об этом сообщает администрация президента Турции. В повестке переговоров в Баку – углубление двусторонних отношений и обсуждение проблем на Южном Кавказе.
В прошлый раз свой первый визит Эрдоган также совершил в Азербайджан – через две недели после выборов в конце июня 2018 г., причем раньше запланированной поездки на самопровозглашенный турецкий Северный Кипр. С тех пор Турция косвенно приняла участие на стороне Азербайджана во второй карабахской войне осенью 2020 г., а через год в отбитой у Нагорного Карабаха Шуше стороны подписали одноименную декларацию, которая фактически закрепила союзнический характер отношений.
В Баку 13 июня в составе турецкой делегации, по данным издания Yeni Safak, также прибудет бывший кандидат в президенты Турции от националистов – этнический азербайджанец Синан Оган. В период кампании он поддержал Эрдогана во втором туре. Он аргументировал это тем, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в одном из предвыборных роликов презентовал проект новой карты «Шелкового пути», в котором Азербайджан исключался из маршрута. Впоследствии пользователи турецкого сегмента соцсетей обвинили Огана в том, что его выбор якобы произошел по просьбе Алиева, у которого сложились дружеские отношения с Эрдоганом. Сам кандидат эти обвинения отрицал.
Но де-факто первый государственный визит Эрдоган совершил еще 12 июня в Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК, независимость территории признает только Анкара). В Левкоше (турецкое название Северной Никосии) Эрдоган вместе с президентом ТРСК Эрсином Татаром и премьер-министром Юналом Юстелом обсуждал вопросы двустороннего сотрудничества и проблему региональной безопасности в Восточном Средиземноморье, сообщает пресс-служба президента Турции.
Турецкие лидеры традиционно первые остановки делают на Кипре. На севере острова с 1974 г. размещены 11 армейских корпусов Турции численностью в 40 000 человек, введенные под предлогом защиты местного турецкого населения после греко-турецких межэтнических столкновений. Всего турецкая армия контролирует около 40% острова.
Кроме того, в территориальных водах Кипра обнаружены крупные ресурсы газа, в которых заинтересованы турецкие власти. По данным греческих властей южной части острова (международно признанная Республика Кипр), только в месторождении «Афродита» запасы газа могут составлять порядка 170 млрд куб. м. Анкара не признает суверенитета греков над месторождениями и считает выданные греками-киприотами лицензии западным компаниям на разработку скважин незаконными. При этом турецкие буровые суда с 2019 г. проводят работы к югу от полуострова Карпас на севере острова.
После одностороннего провозглашения независимости ТРСК в 1983 г. Анкара фактически представляет интересы турок-киприотов на международной арене. Официально турецкое государство выступало за объединение двух частей острова и формирование двухобщинного государства. На референдуме 2004 г., предложенного тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном, турецкие жители острова, в отличие от греков-киприотов, проголосовали за «воссоединение» Кипра. Но с 2022 г. Эрдоган взял курс на международное признание ТРСК в качестве независимого государства, в ноябре того же года Северный Кипр получил статус наблюдателя в курируемой Анкарой Организации тюркских государств.
Посетив Северный Кипр и Азербайджан, Эрдоган подчеркивает националистический характер турецкого государства на внешнем контуре, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. «На протяжении многих лет он обращается к теме османского наследия в той или иной форме: либо с акцентом на ислам, либо на территории, которые когда-то входили в состав Османской империи. Эрдоган продолжает политику продвижения Турции в сферу национальных интересов», – говорит эксперт.
По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, Анкара выстраивает максимально суверенную и субъектную политику. Северный Кипр и Азербайджан – ключевые союзники Турции на международной арене, и турецкое государство здесь выступает в качестве лидера.
Вторая причина – безусловная поддержка Эрдогана Алиевым во время президентской кампании, продолжает Притчин: «Было видно, что Баку максимально участвовал в турецкой президентской гонке и практически не имел никаких контактов с оппозицией. Хотя эта однозначная позиция азербайджанцев несла риски, но оказалась оправданной: именно с Эрдоганом Баку связывает наиболее тесное сотрудничество, особенно после его безоговорочной поддержки Азербайджана во второй карабахской войне».
Главными темами переговоров Эрдогана в Баку станут вопросы координации совместной политики в отношениях с Арменией и Россией, считает Силаев. По словам эксперта, Анкара не станет корректировать внешнеполитический вектор на армянском направлении. Здесь одним из камней преткновения является продвижение Ереваном на международной арене тематики проведенного Османской империей геноцида армян в 1915 г., из-за чего стороны не могут найти точки соприкосновения, продолжает Силаев. А на российском направлении турецкие власти сохранят вектор на сотрудничество с Москвой по многим внешнеполитическим направлениям, говорит он.
С глобальной точки зрения укрепление связей Баку и Анкары не в интересах Москвы, продолжает Притчин. «В идеале Россия хотела бы иметь равнозначные отношения с Азербайджаном. Но азербайджано-турецкий тандем сложился еще в начале 1990-х гг. Все региональные энергетические и инфраструктурные проекты реализовывались при участии Турции. Анкара также ключевой партнер Баку и в сфере безопасности. С этим фактом Москве придется считаться», – заключил эксперт.