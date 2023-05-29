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Политика

Что говорят об избрании Эрдогана в иностранных СМИ

Его называют самым влиятельным лидером Турции со времен Кемаля Ататюрка
Нурлан Гасымов
Yomiuri Shimbun / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе во втором туре выборов главы государства, прошедших 28 мая. По предварительным данным, он набрал 52,16% голосов против 47,84% у его соперника Кемаля Кылычдароглу. Эрдогана поздравили с переизбранием на третий срок руководители стран НАТО (Турция входит в этот альянс), СНГ, ближневосточных и африканских государств.

«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на очередную, хоть и не самую простую, победу действующего президента Турции.

The Guardian:

«Западные столицы хранили молчание на протяжении всей президентской кампании в Турции – втайне надеясь, что неустойчивое 20-летнее правление Эрдогана неожиданно подойдет к концу, но теперь, когда ему был вручен решающий мандат на третий срок, Запад разрывается между страхом и надеждой».

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«Министр внутренних дел Эрдогана Сулейман Сойлу во время предвыборной кампании заявил, что любой, кто проявляет прозападные тенденции, является предателем. Возможно, это была просто предвыборная риторика, но она отражает менталитет в Турции и, возможно, в других странах».

The Washington Times:

«Переизбрание Эрдогана на третий срок показывает, что Турция будет в более сильном положении как дома, так и за рубежом. Результаты выборов будут иметь значение далеко за пределами Анкары. Турция находится на перекрестке Европы и Азии и играет ключевую роль в НАТО».

BBC:

«Несмотря победные торжества, единство в поляризованной Турции кажется еще более далеким, чем когда-либо».

«Один из избирателей возле избирательного участка в Анкаре сказал, что хотел бы видеть конец утечке мозгов из Турции, начавшейся после неудачного [военного] переворота в 2016 г. Но есть вероятность, что утечка мозгов только усилится».

Reuters:

«Президент Эрдоган получил мандат на проведение всё более авторитарной политики, которая поляризовала Турцию и укрепила её позиции в качестве региональной военной державы».

«Поражение Кылычдароглу, скорее всего, будут оплакивать союзники Турции по НАТО, которые встревожены связями Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным».

The Economist:

«Как и на многих предыдущих выборах, слухи об окончании политической жизни Эрдогана оказались сильно преувеличенными».

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France 24:

«Бесспорный титан Турции вступает в третье десятилетие правления. 69-летний Эрдоган преодолел тюрьму и кровавую попытку государственного переворота 2016 г., победил беспрецедентную коалиционную оппозицию, несмотря на проблемы инфляции и катастрофу февральского землетрясения». 

«Подтвердив его ауру непобедимости, никто не может отрицать, что лидер Турции, находящийся на этом посту дольше всех, является самым влиятельным в стране со времён Мустафы Кемаля Ататюрка, почитаемого основателя постосманской республики».

South China Morning Post:

«Правящий дольше всех в истории лидер Турции Эрдоган на выборах подвергся испытаниям, как никогда прежде. Это голосование многие в стране и мире считали самыми важными за всю 100-летнюю историю республики».

«Эрдогана восхваляют более бедные сельские слои разделенного турецкого общества из-за его продвижения религиозных свобод и модернизации некогда полуразрушенных городов в сердце Анатолии. Но Эрдоган вызывает растущую тревогу в западном мире из-за его репрессивной политики».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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