Что говорят об избрании Эрдогана в иностранных СМИ

«Переизбрание Эрдогана на третий срок показывает, что Турция будет в более сильном положении как дома, так и за рубежом. Результаты выборов будут иметь значение далеко за пределами Анкары. Турция находится на перекрестке Европы и Азии и играет ключевую роль в НАТО».