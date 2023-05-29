Как российские власти оценили победу Эрдогана

Он подчеркнул, что победа на выборах далась действующему президенту Турции нелегко, однако не оставила никаких сомнений [в легитимности результата] ни у оппозиции, ни у международного сообщества. «Эта победа была трудной, однако он [Эрдаган] не стал заниматься подтасовкой результатов, пошел на второй тур и победил», – сказал сенатор. То, что после выборов не было митингов оппозиции, по его мнению, говорит о том, что Эрдоган воспринимается как жесткий лидер, который может постоять за себя.