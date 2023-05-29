Как российские власти оценили победу Эрдогана

Как российские власти оценили победу ЭрдоганаОт исходов выборов зависел вектор внешней политики Турции, считают депутаты и сенаторы
Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции дает основания считать, что отношения России и Турции, особенно в экономической сфере, будут только углубляться, заявил «Ведомостям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что победа на выборах далась действующему президенту Турции нелегко, однако не оставила никаких сомнений [в легитимности результата] ни у оппозиции, ни у международного сообщества. «Эта победа была трудной, однако он [Эрдаган] не стал заниматься подтасовкой результатов, пошел на второй тур и победил», – сказал сенатор. То, что после выборов не было митингов оппозиции, по его мнению, говорит о том, что Эрдоган воспринимается как жесткий лидер, который может постоять за себя.
Турцию нельзя назвать другом России, но ее с уверенностью можно расценивать как «позитивного партнера», считает Джабаров. Сенатор отметил, что в перспективе Турция должна стать мощным газовым хабом для Европы (этот проект предложил президент России Владимир Путин. – «Ведомости»), также в процессе реализации находится совместный с Россией проект по строительству АЭС «Аккую».
Во втором туре выборов президента, который прошел 28 мая, Эрдоган по итогам обработки 99,85% бюллетеней получил 52,16% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,84%. В первом туре 14 мая Эрдоган набрал 49,5% против 44,8% у Кылычдароглу.
После подсчета голосов вновь избранный глава Турции объявил, что народ передал ответственность за управление страной на ближайшие пять лет ему и его администрации. По словам Эрдогана, итоги президентских выборов стали «праздником демократии». «Сегодня в выигрыше только Турция», – говорится в его заявлении. Также, выступая перед сторонниками, Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба.
«Эрдоган вне всякого сомнения победил в конкурентной борьбе – честной, демократичной, состязательной. Это тот случай, когда говорят, что даже не каждый процент, а каждая доля процента имеет свое значение. Разрыв почти пять процентов, он достаточно солидный. Явка была феноменально высокая – 80%. Она говорит о том, что за Эрдогана действительно проголосовало большинство избирателей», – заявил «Ведомостям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Избиратели делали выбор не столько между личностями, харизмой, послужным списком, возрастом, сколько между программой развития Турции – экономики, социальной сферы и международного позиционирования, отметил он. И этот выбор оказался в пользу преемственности, а не экспериментов над страной, которые обещала оппозиция, считает сенатор.
По его мнению, большинство избирателей посчитали, что позиционирование Турции, в том числе на международной арене, отвечает их пожеланиям.
«Мы знаем, [что эта страна] позиционировала себя весьма-весьма ярко. Неслучайно к выборам в Турции было приковано внимание всего мира. От Турции очень многое зависит как минимум в том регионе, где она существует, как максимум – в глобальном контексте. <…> Турция большей частью занимала взвешенные позиции. Она, скорее, за многополярный мир. В этом смысле ее позиционирование во многом созвучно тому позиционированию, которое отличает внешнюю политику нашей страны», – говорит Косачев.
По его словам, результат президентских выборов означает сохранение преемственности в российско-турецких отношениях. Эти отношения «не лишены сложностей», но в целом развиваются поступательно. «Мы воспринимаем друг друга как партнеры в решении многих глобальных проблем современности. И это очень мощный вклад в то, как чувствует себя наша страна и окружающий мир», – подчеркнул собеседник.
«Главная новость для России состоит в том, что никаких кардинальных перемен [в отношениях с Турцией] не будет, Эрдоган продолжит вести разнонаправленную политику», – заявил «Ведомостям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Политика Турции – это пример многовекторности, которая, в свою очередь, и ведет к формированию многополярного мира, считает он. По словам депутата, Россия рассчитывает на продолжение совместных экономических проектов, на сохранение «стабильной линии» [двусторонних отношений] со стороны Турции.
При этом он подчеркнул, что ни одна страна не будет заниматься реализацией чужих интересов. Анкара будет продолжать сотрудничество только по тем вопросам, по которым оно окажется для нее выгодным, уверен Новиков.
Победа Эрдогана – это демонстрация того, что «мода на сильных мужчин в политике никуда не ушла», сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Все-таки страны с суверенным подходом в политике, во внутренних делах, выбирают сильных личностей. Турция – сильный актор, страна со своей независимой позицией в блоке НАТО», – отметил он. Чернышов также считает, что Эрдоган не изменит своих позиций по международным вопросам. Он назвал наиболее важными темами двусторонних отношений энергетические вопросы и зерновую сделку.
«Ведомости» также направили запрос в МИД РФ с просьбой прокомментировать итоги президентских выборов в Турции.
Победа Эрдогана означает сохранение вектора внешней политики Анкары, подчиненной собственным интересам страны, а не «интересам внешних сил», которые стремятся определять турецкую политику «вплоть до системы ценностей», считает сенатор Алексей Пушков. По его мнению, заметно как стремление турецкого общества к национальной самостоятельности, так и раздражение из-за постоянного давления со стороны Запада.
«Далеко не во всем курс Эрдогана отвечает нашим интересам. Но его поддержка со стороны большей части турецкого общества означает нежелание возвращаться под доминирование США. Это было бы возвращением в век 20-й. Турция же видит себя в новом, 21-ом веке – веке многополюсности и сдвигов устоявшихся силовых полей. Она смотрит в будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
С победой на президентских выборах 28 мая Эрдогана поздравил ранее президент России Владимир Путин. Он отметил, что результат голосования стал «закономерным результатом самоотверженной работы» политика на посту главы Турции и свидетельством поддержки народом его усилий по укреплению государственного суверенитета.
Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных отношений двух стран и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях, подчеркнул российский лидер. Также, по словам Путина, в Кремле придают большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов – и прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба.