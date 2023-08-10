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Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Подмосковьем, Калугой и Севастополем

Ведомости

Ночью 10 августа над Московской и Калужской областями, а также вблизи Севастополя были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

В ведомстве заявили, что пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку. Два беспилотника были сбиты средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Отмечается, что они летели в сторону Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что инцидент произошел около 4 утра. Один ударный беспилотник был ликвидирован в Калужской области, а второй – в районе ЦКАД. 

Вблизи Севастополя ПВО также сбила два беспилотника. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они не достигли цели и потерпели крушение в акватории Черного моря. 

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате пресечения атак нет.

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В ночь на 10 августа аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничивали прием и выпуск самолетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов. Сейчас все ограничения сняты, аэропорты работают в штатном режиме. 

Согласно онлайн-табло «Внуково», в петербургский аэропорт «Пулково» были перенаправлены рейсы из Анкары и Бодрума, а в московское «Шереметьево» – рейс из Шарм-эль-Шейха. Самолеты, следующие в «Домодедово», прибыли либо по расписанию, либо ожидаются с опозданием.

Попытки Киева атаковать Москву при помощи беспилотников участились с конца июля. Ночью 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Два дрона были сбиты в районе Домодедово и Минского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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