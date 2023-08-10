Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Подмосковьем, Калугой и Севастополем

В ведомстве заявили, что пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку. Два беспилотника были сбиты средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Отмечается, что они летели в сторону Москвы.