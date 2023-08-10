Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Подмосковьем, Калугой и Севастополем
Ночью 10 августа над Московской и Калужской областями, а также вблизи Севастополя были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку. Два беспилотника были сбиты средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Отмечается, что они летели в сторону Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что инцидент произошел около 4 утра. Один ударный беспилотник был ликвидирован в Калужской области, а второй – в районе ЦКАД.
Вблизи Севастополя ПВО также сбила два беспилотника. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они не достигли цели и потерпели крушение в акватории Черного моря.
В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате пресечения атак нет.
В ночь на 10 августа аэропорты «Внуково» и «Домодедово» ограничивали прием и выпуск самолетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов. Сейчас все ограничения сняты, аэропорты работают в штатном режиме.
Согласно онлайн-табло «Внуково», в петербургский аэропорт «Пулково» были перенаправлены рейсы из Анкары и Бодрума, а в московское «Шереметьево» – рейс из Шарм-эль-Шейха. Самолеты, следующие в «Домодедово», прибыли либо по расписанию, либо ожидаются с опозданием.
Попытки Киева атаковать Москву при помощи беспилотников участились с конца июля. Ночью 9 августа Минобороны сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку. Два дрона были сбиты в районе Домодедово и Минского шоссе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет.