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Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

На подлете к Москве сбиты два боевых беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – написал он в своем Telegram-канале. 

Информации о пострадавших нет, уточнил Собянин. Данные о повреждениях в сообщении мэра не приводятся. Собянин добавил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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