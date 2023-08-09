Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к МосквеОдин в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе
На подлете к Москве сбиты два боевых беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – написал он в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших нет, уточнил Собянин. Данные о повреждениях в сообщении мэра не приводятся. Собянин добавил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.