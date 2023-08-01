В ООН выступили за прекращение атак по гражданским зданиям в Москве
ООН выступает за прекращение атак на гражданские объекты в Москве, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
Хак отметил, что ООН не владеет информацией из первых рук, но выступает против атак на гражданские объекты вне зависимости их расположения.
«Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», – отметил Хак (цитата по ТАСС).
Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали на брифинге заявила, что Россия не должна использовать атаки украинских беспилотников на Москву для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, поставляемое Киеву оружие по линии Европейского фонда мира должно использоваться только для защиты территориальной целостности Украины.
За последние несколько дней произошло две атаки беспилотников на Москву. Рано утром 1 августа несколько дронов сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. В результате никто не пострадал.
Предыдущая атака беспилотников на башни «Москва-Сити» произошла ночью 30 июля. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен комплекса. Жертв и пострадавших также не было.
Комментируя сегодняшнюю атаку беспилотников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что угроза существует, но принимаются необходимые меры. Он также отметил, в произошедшей ситуации Кремль не видит желания Киева осуществить теракт по аналогии с 11 сентября 2001 г.