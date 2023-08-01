В ООН выступили за прекращение атак по гражданским зданиям в Москве

За последние несколько дней произошло две атаки беспилотников на Москву. Рано утром 1 августа несколько дронов сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. В результате никто не пострадал.