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Политика

В ООН выступили за прекращение атак по гражданским зданиям в Москве

Ведомости

ООН выступает за прекращение атак на гражданские объекты в Москве, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Хак отметил, что ООН не владеет информацией из первых рук, но выступает против атак на гражданские объекты вне зависимости их расположения.

«Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», – отметил Хак (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: ЕС призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву для эскалации на Украине

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали на брифинге заявила, что Россия не должна использовать атаки украинских беспилотников на Москву для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, поставляемое Киеву оружие по линии Европейского фонда мира должно использоваться только для защиты территориальной целостности Украины.

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За последние несколько дней произошло две атаки беспилотников на Москву. Рано утром 1 августа несколько дронов сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. В результате никто не пострадал.

Предыдущая атака беспилотников на башни «Москва-Сити» произошла ночью 30 июля. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен комплекса. Жертв и пострадавших также не было.

Комментируя сегодняшнюю атаку беспилотников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что угроза существует, но принимаются необходимые меры. Он также отметил, в произошедшей ситуации Кремль не видит желания Киева осуществить теракт по аналогии с 11 сентября 2001 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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