ЕС призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву для эскалации на Украине
Россия не должна использовать факты атак украинских беспилотников на объекты в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге.
«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», – приводит ее слова ТАСС.
У ЕС нет независимой информации о подробностях этих атак, добавила Массрали, подчеркнув, что поставляемое Украине оружие по линии Европейского фонда мира должно использоваться только для защиты территориальной целостности Украины.
Рано утром 1 августа несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа. В результате никто не пострадал. Позже в Минобороны уточнили, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-сити», добавили в ведомстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку, заявил, что Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности.
Прошлая атака на башни «Москвы-сити» украинских дронов произошла ночью 30 июля. Тогда Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Жертв и пострадавших также не было.