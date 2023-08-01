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Политика

ЕС призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву для эскалации на Украине

Ведомости

Россия не должна использовать факты атак украинских беспилотников на объекты в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», – приводит ее слова ТАСС.

У ЕС нет независимой информации о подробностях этих атак, добавила Массрали, подчеркнув, что поставляемое Украине оружие по линии Европейского фонда мира должно использоваться только для защиты территориальной целостности Украины.

Ранее по теме: Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москве-сити»

Рано утром 1 августа несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа. В результате никто не пострадал. Позже в Минобороны уточнили, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-сити», добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку, заявил, что Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности.

Прошлая атака на башни «Москвы-сити» украинских дронов произошла ночью 30 июля. Тогда Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Жертв и пострадавших также не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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