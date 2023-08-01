ЕС призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву для эскалации на Украине

Рано утром 1 августа несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа. В результате никто не пострадал. Позже в Минобороны уточнили, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-сити», добавили в ведомстве.