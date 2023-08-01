Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москва-Сити»Информации о пострадавших нет
Несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-Сити» и повредил ее. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м», – написал он.
Собянин уточнил, что информации о пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
В Минобороны заявили, что в ночь на 1 августа Киев попытался осуществить террористическую атаку объектов в Москве и Московской области. Уточняется, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-Сити», добавили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что специалисты уже обнаружили обломки беспилотника, их отправят на взрывотехническую экспертизу.
Как сообщает агентство, из-за инцидента «Внуково» был временно закрыт на прилет и вылет. Согласно данным онлайн-табло, в «Домодедово» перенаправили самолеты, следовавшие в Москву из Дубая и Ташкента. Позже собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что все ограничения были сняты, «Внуково» вернулся к работе в штатном режиме.
В предыдущий раз Киев попытался атаковать Москву при помощи беспилотников в ночь на 30 июля. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити», заявил Собянин. Обошлось без жертв и пострадавших. По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами РЭБ. Еще один дрон сбили средствами ПВО в небе Одинцовского района Подмосковья.
В экстренных службах сообщили, что инцидент произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. Стекла с первого по четвертый этажи были выбиты в башне «Око-2». Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.
В Кремле заявили, что новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предпринимаются «все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне». Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне, 31 июля, отметил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.