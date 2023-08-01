Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москва-Сити»

В Минобороны заявили, что в ночь на 1 августа Киев попытался осуществить террористическую атаку объектов в Москве и Московской области. Уточняется, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-Сити», добавили в ведомстве.