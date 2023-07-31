Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры

В ответ российские военные с 18 по 21 июля нанесли несколько «ударов возмездия» по украинским военным объектам. 18 июля ВС РФ поразили объекты, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы, сообщили в Минобороны. 19 июля российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в районе Одессы.