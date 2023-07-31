Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры
Российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, которые задействованы при ударах ВСУ по территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Шойгу, на фоне неудачного контрнаступления ВСУ сосредоточились на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России.
В ночь на 17 июля с моря при помощи надводных беспилотников Украина атаковала Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.
В ответ российские военные с 18 по 21 июля нанесли несколько «ударов возмездия» по украинским военным объектам. 18 июля ВС РФ поразили объекты, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы, сообщили в Минобороны. 19 июля российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в районе Одессы.
Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, попытка атаки со стороны Украины 25 беспилотниками была отражена в Крыму.