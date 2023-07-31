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Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры

Ведомости

Российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, которые задействованы при ударах ВСУ по территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Шойгу, на фоне неудачного контрнаступления ВСУ сосредоточились на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России. 

В ночь на 17 июля с моря при помощи надводных беспилотников Украина атаковала Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.

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В ответ российские военные с 18 по 21 июля нанесли несколько «ударов возмездия» по украинским военным объектам. 18 июля ВС РФ поразили объекты, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы, сообщили в Минобороны. 19 июля российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в районе Одессы.

20 июля военное ведомство заявило, что российская армия нанесла новые «удары возмездия» по объектам в районе Одессы и Ильичевска. 21 июля Минобороны сообщило еще об одном ударе по объектам на территории Украины, где готовились теракты в отношении России с применением беспилотников.

Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, попытка атаки со стороны Украины 25 беспилотниками была отражена в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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