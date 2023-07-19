В Минобороны сообщили об ударе по объектам ВСУ в районе Одессы
Российские военнослужащие нанесли групповой удар по нескольким объектам ВСУ в районе Одессы, в том числе по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры, все объекты были поражены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – говорится в ежедневной сводке.
На Купянском направлении российским военнослужащим удалось продвинуться на километр в глубину и на два – по фронту. Во время наступления ВС РФ овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Помимо этого в ходе наступления был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.
В ведомстве также сообщили о продолжающихся наступательных попытках ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. В частности, российские военнослужащие за сутки отразили 25 атак на Донецком направлении, на Краснолиманском – четыре и на Южнодонецком – одну.
Помимо этого в Минобороны рассказали, что на Донецком и Краснолиманском направлениях были уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях была пресечена деятельность двух групп диверсантов.
На Запорожском направлении ВС России пресекли деятельность ДРГ и уничтожили семь складов боеприпасов. Рядом с городом Запорожье (находится под контролем ВСУ) уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ. Помимо этого за сутки российские военнослужащие уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ.
18 июля в пресс-службе Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Помимо этого в районе Николаева были нанесены удары по объектам топливной инфраструктуры, которые обеспечивали ВСУ горючим. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».