Песков заявил, что ответ на атаку дронов на Крымский мост еще вырабатывается
Предложения об ответе России на удар по Крымскому мосту и повышению его безопасности вырабатываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну конечно вырабатываются», – сказал он, отвечая на вопрос, получил ли президент России Владимир Путин эти предложения.
18 июля в пресс-службе Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Помимо этого в районе Николаева были нанесены удары по объектам топливной инфраструктуры, которые обеспечивали ВСУ горючим.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».