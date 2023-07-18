Песков заявил, что ответ на атаку дронов на Крымский мост еще вырабатывается

18 июля в пресс-службе Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Помимо этого в районе Николаева были нанесены удары по объектам топливной инфраструктуры, которые обеспечивали ВСУ горючим.