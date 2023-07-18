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Украина второй раз за год совершила атаку на Крымский мост, в результате которой погибли люди

Президент потребовал представить конкретные предложения по повышению безопасности стратегического объекта
Денис Ильюшенков Екатерина Гробман Анастасия Майер Маргарита Соболь Алексей Никольский Мария Подцероб
На Крымском мосту взрывом была убита семейная пара / Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост, которая была совершена в ночь на 17 июля, терактом. Так же произошедшее квалифицировал и Следственный комитет.

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», – заявил Путин вечером в ходе посвященного произошедшему оперативного совещания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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