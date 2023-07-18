Украина второй раз за год совершила атаку на Крымский мост, в результате которой погибли люди

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», – заявил Путин вечером в ходе посвященного произошедшему оперативного совещания.