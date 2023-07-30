Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.