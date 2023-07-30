Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками
В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. 16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в сообщении министерства.
Беспилотники также атаковали Москву. По данным мэра Сергея Собянина и Минобороны, в результате атаки повреждены фасады офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.