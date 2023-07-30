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Общество

Минобороны заявили о попытке атаки Крыма 25 беспилотниками

Ведомости

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Крыму 25 беспилотниками самолетного типа. Все они уничтожены, сообщили в Минобороны России. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. 16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в сообщении министерства.

Беспилотники также атаковали Москву. По данным мэра Сергея Собянина и Минобороны, в результате атаки повреждены фасады офисных башен в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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