Минобороны России сообщило о новых «ударах возмездия» по объектам на Украине

Армия РФ отразила две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. По данным ведомства, потери Украины в этом районе за сутки составили до 60 военнослужащих. Кроме того, там же была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Также деятельность ДРГ пресекли в Харьковской области, возле села Ивановка. Две ДРГ были уничтожены в Запорожской области.