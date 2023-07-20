Минобороны России сообщило о новых «ударах возмездия» по объектам на Украине
Российская армия нанесла новые «удары возмездия» по объектам в районе Одессы и Ильичевска, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.
Уточняется, что удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области. Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили объект топливной инфраструктуры, а также склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России также перехватили, по данным Минобороны, семь снарядов реактивных систем HIMARS и 32 беспилотника. Также ВС поразили пункт управления 63-й украинской мехбригады и узел связи 110-й мехбригады ВСУ.
Армия РФ отразила две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. По данным ведомства, потери Украины в этом районе за сутки составили до 60 военнослужащих. Кроме того, там же была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Также деятельность ДРГ пресекли в Харьковской области, возле села Ивановка. Две ДРГ были уничтожены в Запорожской области.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку.
На следующий день, 18 июля, в Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.